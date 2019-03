Els observadors portaran l’informe del judici a l’ONU

La plataforma International Trial Watch, que coordina una trentena d’observadors internacionals, va anunciar dilluns que portarà les seves conclusions sobre el judici de l’1-O a les Nacions Unides. Així, tan bon punt hi hagi sentència, l’entitat presentarà una anàlisi del judici a l’Examen Periòdic Universal de l’organització en què recollirà les possibles vulneracions dels drets humans que s’hi hagin pogut produir. Espanya se sotmetrà a l’examen a principis del 2020.

Després d’un mes i mig de judici, els representants de l’entitat creuen que hi ha “unanimitat” entre els observadors sobre el fet que el judici és “polític”. A més, consideren que “en algunes situacions s’afavoreix més l’acusació que les defenses” i es pretén “convertir una conducta democràtica en delicte”.

Vulneracions del tribunal

Entre altres coses, l’entitat critica que s’impedeixi mostrar imatges per “posar de manifest possibles contradiccions del testimoni”, segons va explicar l’advocada Anaïs Franquesa. D’altra banda, l’organització censura que la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat introdueixin nou “material probatori” que no era en les interlocutòries “i del qual només en disposa la Fiscalia”, així com les sessions “extenuants” i el “desconeixement del calendari”. En el mateix sentit, alerta de “limitacions al dret a la defensa” i una “potencial falta d’imparcialitat del tribunal”. A més, apunta que el tractament del president del tribunal, Manuel Marchena, davant la “falta de memòria dels testimonis” és diferent segons si són proposats per la defensa o l’acusació. D’altra banda, lamenta que el tribunal no accepti altres proves que les defenses consideren “essencials”.

En paral·lel, el portaveu de la plataforma, Iñaki Ribera, va exposar la seva preocupació pel fet que els testimonis puguin veure les declaracions dels subordinats o superiors, cosa que pot “contaminar” la pròpia.

Ahir la plataforma va sol·licitar -a petició dels mateixos observadors i acadèmics- a la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat que els observadors puguin entrevistar-se amb les parts. En un primer moment havia demanat una entrevista amb el president de sala, però, segons denuncia, no va obtenir resposta.