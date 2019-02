Per què Marchena talla Turull i va deixar que Junqueras fes un discurs polític?

El president de la Sala del Tribunal Suprem que està jutjant els líders independentistes, Manuel Marchena, està començant a marcar perfil a mesura que avancen els interrogatoris als acusats. Si el primer dia va deixar que l'exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras, bases la seva declaració en un discurs marcadament polític, aquest dimarts ha tallat l'exconseller de Presidència, Jordi Turull, quan ha volgut introduir determinades valoracions sobre l'acusació que fa la Fiscalia. "Senyor Turull vostè té dret a contestar el que vulgui però el fiscal no li ha preguntat pel seu escrit d’acusació. Pot argumentar i contra argumentar, però no aprofiti per fer judicis de valor sobre la correcció, la mesura o la desmesura de l'acusació", ha etzibat Marchena a Turull.

La diferència és que Junqueras va decidir contestar únicament a les preguntes del seu advocat, Andreu Van den Eynde, mentre que Turull ha decidit contestar també a les acusacions, excepte a VOX. Marchena, conscient que el lletrat de l'exvicepresident estava orientant l'interrogatori en línies polítiques i amb la vista posada també a Estrasburg, va decidir no interrompre el discurs de Junqueras. En canvi aquest dimarts ha demanat q Turull que es cenyís a contestar les preguntes de la Fiscalia sense entrar a valorar la seva acusació.

Així, Marchena ha tornat a tallar Turull quan, contestant a la pregunta del fiscal Jaime Moreno, ha explicat que el 12 de setembre de 2017 li van notificar un advertiment del Tribunal Constitucional (TC), juntament amb la querella de la Fiscalia per desobediència a aquesta resolució, que Turull ha qualificat de "preventiva". Inicialment Marchena ha tall el fiscal i ha deixat que Turull expliqués com li van notificar la providència del TC però quan ha entrat a valorar l'escrit penal del ministeri públic ha tornat a recordar-li: "Està vostè ja valorant la querella. Faci esforços per no fer-ho. En l'últim torn de paraula tindrà l'ocasió de desfogar-se del què vulgui", ha insistit el president de la Sala.

El magistrat també ha tallat Van den Eynde quan ha intentat entrar en l'interrogatori mentre es preguntava a Turull sobre l'agenda de l'exnúmero 2 d'Economia, Josep Maria Jové -de qui és advocat també-. "Vostè no és l'advocat de Turull!", li ha recordat. Sí que ha deixat intervenir el lletrat de l'exconseller de Presidència, Jordi Pina.

En canvi, Marchena sí que ha permès a Turull estendre's a l'hora de valorar un altre aspecte. Ha estat quan el fiscal Jaime Moreno li preguntava per si va complir o no la providència del TC que li van notificar. L'exconseller ha acabat admetent que no ho va fer, però ha recordat que el govern espanyol "ha incomplert més de 25 sentències" del Constitucional. "Com pot ser que qui ens denuncia davant del TC incompleixi reiteradament les sentències d'aquest tribunal? Jo per un incompliment d’un auto porto un any a la presó. I després ens diran que no ens persegueixen per les idees... No, ja ho veig, que no", ha reflexionat irònicament Turull sense que Marchena l'interrompes.