Trapero, la cara visible dels Mossos i el blanc de les acusacions

Una de les tesis de les acusacions del judici del Procés és la suposada concertació del Govern i els Mossos d’Esquadra per tirar endavant l’1-O, i un dels principals retrets que s’usen des d’aquesta part de l’estrada és la suposada passivitat dels agents durant la jornada del referèndum. Però al màxim comandament de la policia catalana no el jutja el Suprem, sinó que l’han processat a l’Audiència Nacional.

El major Josep Lluís Trapero porta mitja vida al cos. En aquest temps s’ha guanyat el respecte i la lleialtat dels seus homes, però el reconeixement social li va venir, sobretot, arran de la gestió dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d’agost del 2017. Faltava un mes i mig per l’1-O i el major va passar d’explicar la gestió dels atacs jihadistes a explicar quin seria el paper dels Mossos mentre se succeïen les instruccions judicials. La seva determinació va ser sempre la mateixa: s’actuaria amb independència i complint les ordres judicials, com s’havia fet sempre.

Aquestes premisses el van portar també a qüestionar que es designés políticament un coordinador del dispositiu policial de l’1-O. El coronel Diego Pérez de los Cobos no li va perdonar, i la seva declaració fa nou dies al Suprem va estar carregada d’atacs a Trapero i als Mossos. Però qui va acabar de complicar la seva defensa va ser un dels històrics comissaris dels Mossos, l’excap de la Comissaria General d’Informació del cos Manel Castellví, que va admetre l’existència d’un informe dels Mossos que preveia “escenaris de violència” a Catalunya l’1-O i va qualificar d’“insuficient” el dispositiu del cos. Dilluns, el mateix Castellví va intentar rectificar a preguntes de les defenses parlant de “resistència pacífica”. El testimoni del comissari Emili Quevedo va servir per redreçar la situació.

Ara Trapero té una oportunitat per aprofitar la seva declaració com a testimoni al Suprem per apuntalar la seva defensa a l’Audiència Nacional. De moment, és una incògnita si el major s’acollirà a l’opció de no declarar que té com a testimoni per estar també processat. El que pugui dir també pot ser clau per la defensa d’altres acusats, especialment l’exconseller Joaquim Forn.

Trapero ha declarat tres vegades a l’Audiència Nacional, on ha defensat el cos dels Mossos i ha insistit que sempre va complir amb el mandat judicial. Sobre l’1-O, va defensar que la magistrada del TSJC va instar-los a mantenir “la pau social”. Pel que fa al 20-S, el major ha negat que la situació se’ls escapés de les mans i ha dit que desallotjar la protesta hauria pogut ocasionat “un problema d’ordre públic important”.