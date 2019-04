Els vídeos que desmenteixen que la Guàrdia Civil no va utilitzar les defenses a Sant Cebrià

Quatre dels cinc agents de la Guàrdia Civil que van actuar l'1-O a Sant Cebrià de Vallalta (Maresme) per impedir el referèndum han declarat avui al judici del Procés que desconeixen si es van utilitzar les defenses (porres i escuts) contra els votants i que van ser objecte de tot tipus d'agressions. Només un d'ells ha reconegut que va utilitzar la porra en defensa pròpia i en un moment molt concret. Els vídeos als quals ha tingut accés l'ARA gràcies a veïns que hi eren contrasten amb els fets relatats pels agents d'aquest cos policial, que fins i tot han manifestat que no van veure que es tirés cap votant a terra.

Una versió que difereix molt de la que es pot apreciar als vídeos aportats, atès que s'hi pot veure com els concentrats exerceixen resistència pacífica tot i els cops de porra que reben des d'un primer moment pels agents de la Guàrdia Civil. En aquests vídeos, per exemple, es pot veure com un dels agents colpeja diversos cops amb la porra un jove que simplement els recrimina la seva actuació quan les unitats d'intervenció se situen just davant de la rampa de l'Escola El Pi Gros, l'únic col·legi electoral habilitat al municipi.

També es pot veure en tot moment com els concentrats criden "Som gent pacífica, només volem votar!" amb les mans aixecades posant en relleu la seva actitud pacífica. La brutalitat policial es posa de manifest amb un altre vídeo en què es veu una segona unitat de la Guàrdia Civil carregant amb duresa per obrir-se pas. Aquestes imatges posen en qüestió les afirmacions dels agents, un dels quals ha declarat que "l 'hostilitat va ser la norma bàsica durant les dues hores" de l'actuació. Una hostilitat que, curiosament, no es va saldar amb cap persona detinguda o si més no identificada.

El cap de l'operatiu policial de la Guàrdia Civil a Sant Cebrià de Vallalta l'1-O ha justificat que els agents no portaven càmeres per gravar l'actuació policial per raons de "disponibilitat" de material i ha dit que no recorda persones plorant i que si ho feien "potser era per consternació per la situació" i no pels cops rebuts. Els guàrdies civils també han manifestat que hi havia unes dues mil persones concentrades davant de l'escola quan la xifra no sobrepassava el mig miler, amb la voluntat, se suposa, de magnificar l'oposició policial.