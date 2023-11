Per què la sequera actual és la més greu des que es tenen dades?

BarcelonaHi ha moltes maneres de mirar-se la sequera, però gairebé totes les que ha analitzat el Meteocat durant les últimes setmanes porten a la mateixa conclusió: no hi ha hagut cap altre episodi com aquest des que es recullen dades, que en aquest cas vol dir com a mínim des del 1916.

El precedent de la sequera del 2005-2008 s'ha anat arrossegant durant molts mesos, i en algun indicador segueix sense superar-se, però en general les dades de falta de precipitació dels últims tres anys no tenen precedents.

Segons dades del Meteocat, en el conjunt de Catalunya s'arrossega un dèficit de pluja que supera els 440 l/m², és a dir que caldria que plogués de cop tot el que cau en nou mesos per posar el comptador a zero. Una altra manera de dir-ho: és com si dels tres anys de sequera que portem, en tot un any no hagués plogut gairebé gens.

Les dades són bastant més greus en alguns punts de les conques internes de Catalunya, la zona que està patint el dèficit més greu de pluja, a diferència del que va passar en l'episodi del 2005-2008.

Destaca la conca de la Muga, a l'Alt Empordà, on el dèficit de pluja s'enfila per sobre dels 860 l/m², unes dades extremes que no tenen precedent. Tampoc tenen precedents els dèficits de la conca del Ter (663 l/m²) i el de la conca del Segre (516 l/m²). Al Llobregat el dèficit és de gairebé 560 l/m², encara una mica per sota del rècord de la sequera del 2005-2008. En alguns punts més concrets entre el Montseny i la serralada Transversal, el dèficit de pluja supera els 1.000 l/m².

El Servei Meteorològic de Catalunya ha posat en marxa un nou indicador, l'índex de gravetat de sequera, una dada que explica com cap altra la gravetat de l'episodi actual. En una escala de 0 a 5 s'han valorat els diferents episodis de sequera que hi ha hagut des del 1916 i no hi ha dubte que la persistència i duresa de l'episodi actuals no tenen precedents.

Fins ara el pic de la sequera se situa a l'abril d'aquest any, moment en què després d'un inici de primavera nefast pel que fa a pluja, aquest indicador va enfilar-se fins a un valor de 4,9. L'abril del 2008 havia arribat a aquest mateix nivell, però llavors la sequera es va acabar en sec amb múltiples tongades de pluja entre el maig i el juny.

El que fa més dur l'episodi actual és la quantitat de mesos que fa que aquest indicador no baixa de 4,5, com mostra el gràfic de sota d'aquest paràgraf. Cal fixar-se també en el fet que abans de la sequera del 2005-2008, els mesos en situació de sequera llarga, intensa i extensa (color lila) havien estat esporàdics, cosa que concorda amb la hipòtesi que el canvi climàtic faria més durs els períodes de sequera.

Segons la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, la sequera està en vies de cronificar-se, i cal pensar que malgrat que arribin episodis de pluja abundant en el futur, el context de sequera serà cada cop més persistent.

Una altra dada que situa la sequera actual com l'episodi més greu fins ara és la quantitat de mesos que fa que analitzant la pluja de l'últim any es pot dir que la situació és de sequera. En el cas el 2005-2008 van ser 19 mesos, en l'actual ja n'hi ha hagut 31 i res fa pensar que hagi de canviar a mitjà termini. En cap de les 10 sequeres importants que hi ha registrades des del 2016 s'havien superat els 19 mesos seguits en situació de dèficit de pluja.

A tot això cal afegir-hi que les temperatures exageradament altes dels últims anys augmenten l'evaporació i fan que en realitat aquestes dades de pluja que falten per arribar a una situació de normalitat siguin encara superiors.

S'està acabant la tardor i amb ella bona part de les oportunitats de veure pluges importants fins a la primavera. En general el desembre i el gener acostumen a ser mesos més aviat secs a Catalunya. Cal recordar que el temporal Gloria es va produir un mes de gener, res és matemàtic en la meteorologia, però el més probable és que fins a la primavera no hi hagi noves oportunitats de pluges importants.

Això és el que indiquen els mapes de tendències pluviomètriques dels pròxims mesos, que segueixen concentrant les pluges abundants dels mesos vinents a la façana atlàntica de la Península.