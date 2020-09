La 5G, per a nectarines, cotxes i drons

Com avançàvem dissabte de la setmana passada, les quatre grans operadores de telefonia de l’Estat han encès ja les seves xarxes de telefonia 5G o bé ho faran abans que acabi l’any. Aquests desplegaments inicials, més o menys amplis, s’adrecen sobretot als usuaris particulars o d’empresa que són dins de la zona de cobertura 5G i disposen d’un telèfon compatible. De fet, la llista de terminals que ofereixen sol ser un element destacat dels anuncis, i fins i tot fa l’efecte que la pressa d’aquests dies per presumir de xarxa 5G es deu, en part, al fet que cap companyia vol trobar-se sense l’argument principal per vendre l’iPhone 12 -el primer model d’Apple compatible amb la 5G- quan surti al mercat d’aquí poques setmanes.

Tot i això, tractar la 5G com un servei per connectar telèfons és com matar mosques a canonades. Hi ha poques aplicacions personals d’un smartphone que justifiquin el canvi de generació de telecomunicacions, especialment en l’actual situació provisional de desplegaments híbrids 4G/5G i sense disposar de les freqüències que permetran gaudir de les prestacions noves a l’interior dels edificis. Ni tan sols està garantit un increment de la velocitat de connexió: les xarxes i els telèfons 4G avançats ja són molt eficients, fins al punt que, en una prova recent duta a terme per PC Magazine als EUA, la xarxa 5G de cada operadora va en molts casos més lenta que la seva xarxa 4G. D’acord, les condicions tècniques d’allà són diferents de les d’aquí, però val la pena tenir-ho en compte.

A més, tampoc és que a les operadores els convingui especialment vendre 5G per a telèfons mòbils. A Europa n’hi ha poques -a l’Estat, cap- que aspirin a cobrar per les tarifes amb 5G un suplement sobre les 4G, però, en canvi, han de suportar el cost dels nous desplegaments, des de les antenes fins a la llicència estatal d’ocupació de l’espectre radioelèctric. Si les telecos estan apostant per la 5G és perquè preveuen treure’n rendiment comercial amb les aplicacions industrials que requeriran connectar objectes, no persones, que són les que realment es beneficiaran dels tres atributs de la 5G: més velocitat, reducció de la latència i increment substancial de la quantitat de dispositius que pot atendre cada antena.

Per fer-se una idea de la mena d’usos que s’espera donar a la 5G, n’hi ha prou amb repassar les múltiples proves pilot que les diverses operadores de telefonia, en col·laboració amb els seus proveïdors d’equipament i amb empreses d’integració, estan fent actualment, han fet en el passat o tenen previst fer en el futur. Es tracta d’una mostra força representativa: Espanya és l’estat de la UE amb més pilots de 5G actius.

Usos sanitaris i audiovisuals

Una part d’aquestes proves té a veure amb l’automoció i la mobilitat. Així, Seat, Ficosa i Telefónica van experimentar els enllaços 5G entre un cotxe i la infraestructura urbana (semàfors, senyals de trànsit) com a assistència a la conducció. Un consorci de 21 empreses liderat per Cellnex i i2Cat gestionarà l’anomenat Corredor 5G Mediterrani, que dotarà els trams d’autopista i ferrocarril entre Figueres i Perpinyà d’una xarxa de proves per a vehicles autònoms. Impulsat per la Mobile World Capital, Vodafone ha equipat el túnel dels Ferrocarrils de la Generalitat entre la plaça Espanya de Barcelona i la plaça Europa de l’Hospitalet amb cobertura 5G que no atendrà només els passatgers que van al recinte Gran Via de la Fira, sinó que també permetrà a la companyia prescindir de la xarxa específica que fa servir ara per a la telemetria dels trens.

En l’àmbit de l’entreteniment, TV3 va transmetre en directe imatges de la Diada del 2019 fent servir terminals mòbils, i el cap de setmana que ve emetrà des del Circuit de Barcelona-Catalunya totes les imatges de fora de pista del campionat de superbikes amb cinc telèfons connectats per 5G de Vodafone a una consola virtual de realització remota allotjada al núvol. També hi haurà una càmera a la recta de meta que una persona amb discapacitat controlarà amb la mirada des de l’Institut Guttmann de Barcelona i una càmera esfèrica que proporcionarà imatges de 360 graus visibles mitjançant YouTube. A l’última edició del festival Cruïlla també es van difondre imatges esfèriques des d’un dels escenaris, en aquest cas amb equipament de Cellnex sobre freqüències de MásMóvil.

El turisme és un altre dels camps on s’estan provant les prestacions de la 5G: Orange i Mediapro han desenvolupat un sistema que proporciona als vianants del passeig de Gràcia de Barcelona informació sobre diversos edificis singulars mitjançant ulleres de realitat augmentada, i la mateixa Mediapro ha equipat un autobús turístic de TMB amb pantalles que mostren als viatgers informació sobre els punts més destacats de la muntanya de Montjuïc rebuda en temps real mitjançant una xarxa 5G de Telefónica.

La sanitat i els serveis d’emergència també poden beneficiar-se de la rapidesa de les xarxes 5G. Així, durant l’últim Mobile World Congress i amb xarxa de Vodafone, un cirurgià va poder observar i donar instruccions en directe des de la Fira de Gran Via al personal de quiròfan que intervenia un pacient a l’Hospital Clínic de Barcelona. Es tracta d’un pas previ a controlar directament robots quirúrgics a distància. La mateixa operadora va equipar una ambulància connectada del Servei d’Emergències Mèdiques de manera que els metges de l’hospital podien donar instruccions als sanitaris mentre els portaven el pacient. Un sistema semblant al que es va provar amb cobertura d’Orange a Sabadell, on els metges del Parc Taulí orientaven en directe un agent de policia per atendre un episodi d’epilèpsia al carrer.

Finalment, Acciona ha fet servir en un centre logístic de la Zona Franca vehicles robotitzats controlats a distància mitjançant la 5G d’Orange i a la població lleidatana d’Albatàrrec hi ha el primer camp de conreu de l’Estat amb 5G de Vodafone, on l’operari porta posat un visor amb càmera i micròfon pel qual rep d’un enginyer agrònom les instruccions exactes per podar correctament cada arbre de nectarines.

És en aquesta mena d’aplicacions on les telefòniques buscaran el negoci de la 5G, que serà completament diferent de la venda actual de minuts de veu i gigabytes de dades, perquè requerirà la participació de molts més actors. I amb un avantatge de fidelització: quan una empresa ha contractat la connexió de centenars o milers de dispositius a una companyia, canviar-los a una altra és infinitament més complicat que per a un particular emportar-se un parell de línies de mòbil a la competència.