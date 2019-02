L’ARA amplia l'oferta informativa amb un nou producte digital matinal

A partir d’aquest dilluns, 4 de febrer, l’ARA estrena un nou espai informatiu per a les primeres hores del dia. A aquest servei digital, que s’anomenarà Ara Bon Dia, s’hi podrà accedir des de l’ Ara.cat i estarà actiu entre les 7 del matí i les 12 del migdia, de dilluns a divendres, seguint la lògica dels magazins radiofònics. El nou portal (que funcionarà en paral·lel a la web de l’ARA) permetrà estar connectat amb l’actualitat durant les primeres hores del dia d’una manera diferent: hi haurà una selecció de les principals notícies del dia, articles d’opinió en format àudio i un mòdul per seguir l’actualitat en directe.

Gràcies a aquest minut a minut els usuaris de l’Ara Bon Dia podran seguir tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món en temps real, amb enllaços a notícies i amb especial atenció a la informació de servei, com la previsió del temps, l’estat del trànsit i les incidències al transport públic. “La idea és que el lector pugui trobar en un sol espai tot el que està passant, però a diferència de Twitter aquí el contingut està seleccionat per l'equip de l’Ara Bon Dia, en contacte amb tota la redacció del diari. A més, els redactors fan resums cada hora del més destacat, perquè el lector pugui saber de manera ràpida què és el més important en cada moment”, explica Georgina Ferri, directora d’Innovació i Nous Negocis del diari ARA. Segons Ferri, “l’objectiu és adaptar-se a les noves formes de consum d’informació” en una franja horària, la matinal, que és el 'prime time' dels mitjans digitals, perquè és el moment del dia en què es concentra més consum.

A banda de seguir l’actualitat en directe, l’usuari també tindrà accés a una recomanació de continguts multimèdia, tant en forma de vídeo com de podcasts, per estar informat però d’una altra manera. “L’Ara Bon Dia és un producte mòbil, pensat per ser consumit des dels dispositius mòbils durant els trajectes de primera hora. Per això inclou els podcasts: els lectors podran llegir els articles dels opinadors de l’ARA i també podran escoltar-los”, explica Ferri. Una altra de les novetats seran les claus del dia locutades per Antoni Bassas: el periodista farà un butlletí a primera hora amb les notícies més destacades del diari, incorporant-hi talls de veu i la previsió meteorològica del dia, a l’estil dels butlletins radiofònics. Bassas mantindrà la seva anàlisi diària en vídeo, que també formarà part de l’oferta del nou portal.

L’equip d’investigació

L’Ara Bon Dia és la materialització d’un dels projectes que l’equip d’innovació de l’ARA va presentar el mes de febrer de l’any passat. Una altra de les iniciatives proposades per aquest grup, i que va culminar amb èxit, va ser el Campus de Periodisme que es va organitzar conjuntament amb Fundesplai el juliol de l’any passat, i que enguany es repetirà ampliat.

“Des que la cap de l’edició digital, Francina Bosch, va tenir la idea en el marc del grup d’innovació fins ara, el projecte ha anat evolucionant amb la col·laboració d’un grup d’usuaris de l’ARA que han pogut veure el producte abans i hi han anat proposant millores. És un servei centrat en l’usuari i amb l’ambició de satisfer les seves necessitats informatives”, assegura Ferri.

Aquest nou producte pot suposar que alguns usuaris hagin d’actualitzar-se l’aplicació de l’ARA per poder disfrutar de totes les noves funcions. “La nostra finalitat és oferir als lectors i subscriptors, les persones que fan possible l’ARA, diverses maneres de consumir l’actualitat, amb innovació, ambició i creativitat”, conclou Ferri.