L’ARA rep 16 premis European Newspaper

La portada monogràfica dedicada a Jaume Plensa

La innovació i el disseny de l’ARA segueixen sumant reconeixements. El diari ha obtingut 16 guardons en la 22a edició dels European Newspaper Awards, premis d’àmbit europeu que reconeixen les millors propostes en disseny i presentació de continguts dels diaris, ja siguin en paper o en format digital. L’ARA, que el 2015 va ser nomenat millor rotatiu regional europeu, ha rebut premis en nou de les més de vint categories de què constava aquesta edició. Els 16 guardons rebuts el 2020 converteixen l’ARA en un dels sis diaris més premiats, al costat de referents europeus com el polonès Gazeta Wyborcza, el danès Politiken o el portuguès Publico.

Dos dels premis d’enguany han anat a parar a dues portades monogràfiques, una de les senyes d’identitat de la capçalera. El primer dels guardons ha sigut per al número dedicat a Jaume Plensa, un diari d’autor gairebé de col·leccionista en què les il·lustracions i les obres de l’artista acompanyaven les notícies del dia. Plensa no només va cedir la seva obra sinó que va participar de forma activa en l’elaboració del diari seleccionant una a una cada imatge en funció de cada notícia. L’altra edició destacada ha estat el ja tradicional número il·lustrat per nens per celebrar el Dia Internacional de la Infància.

La portada del Dia Internacional de la Infància

En l’àmbit de les cobertures informatives, els premis han destacat les pàgines dedicades ha analitzar els 10 anys de la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut de Catalunya. En un any marcat per la pandèmia, els European Newspaper també han volgut reconèixer els esforços dels mitjans per explicar una crisi complexa i d’abast mundial com la del coronavirus. L’interactiu Crònica d’una pandèmia que ha aturat el món, una cronologia extensa i visualment atractiva de la crisi, s’ha endut el premi a la millor cobertura online de la pandèmia.

Disseny i innovació

L'interactiu 'Com ho diries en català?'

L’interactiu dedicat a la pandèmia no és l’únic dels projectes digitals de l’ARA que ha rebut reconeixements. De fet, el diari ha rebut premis per set interactius més, que són mascarons de proa del periodisme innovador del rotatiu. En la categoria de narració multimèdia han rebut guardons cinc interactius: Teruel, existe. Les veus de l’orgull rural; Com ho diries en català; Infertilitat; Què faig si...? (Guia per viure en català) i El meu fill fa bullying?

També hi hagut premis per als interactius de l’ARA en l’apartat de periodisme de dades. Un dels premiats ha sigut Covid-19, aliat o enemic de la lluita climàtica, un treball que explica a través de les xifres quin ha sigut l’impacte de la pandèmia en el medi ambient. La crisi del coronavirus també és protagonista del segon premi que ha guanyat l’ARA en aquesta categoria, que ha anat a parar a l’interactiu La pandèmia a Catalunya.

'En companyia d'animals', una de les infografies premiades

L’altre gruix dels premis que ha rebut el diari ha sigut per les seves infografies, que en total han rebut quatre guardons. El primer premi ha sigut en la categoria de narració alternativa i ha recaigut en la infografia Jo castanyada. I tu?, un treball que explica com se celebra la festa vinculada al dia de Tot Sants en diferents parts del món. En els apartats d’infografia i mapes infogràfics han guanyat Del mar a la taula –sobre el peix i marisc de temporada –, En companyia d’animals –que explicava els acompanyants animals preferits dels europeus– i Els noms del carrers.

Una de les infografies premiades

Finalment, l’ARA també ha rebut un premi per l’edició de l’ Ara Diumenge dedicada a la relació entre pandèmies i política, una anàlisi a càrrec de l’historiador Borja de Riquer.