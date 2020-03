L''Abc' i la Declaració Unilateral de Confinadència

260x366

Al final la independència era ser a casa intentant fer teletreball mentre els gats et pugen pel pijama i el teu fill exigeix tornar a posar el mateix capítol d' Els germans Kratt per novè cop consecutiu. Això sembla indicar la delirant portada de l' Abc, titulada “Ciutadans abans que territoris”, amb el següent subtítol: “Torra s'aprofita del caos: es rebel·la contra el comandament únic del govern per frenar la pandèmia, crida els catalans a parar en protesta i poder fer efectiva la independència”. Quanta densitat de cavernitis. Com ara parlar d'aprofitament del caos quan el que hi ha és la protecció davant les qüestionables mesures dictades per Sánchez per no atrevir-se a tancar Madrid. O la quasi invocació de Marchena en parlar de “rebel·lió”. També la mentida directa de dir que l'ordre d'aturar-se és política i no una mesura de protecció. I la bogeria de treure el papu de la independència efectiva amb la majoria del personal tancat a casa i bloquejat, no només físicament. Com serà d'estrafolària, aquesta portada, que fins i tot es posiciona –l' Abc!– al costat de Sánchez...

A la resta del quiosc, avui sí, es consigna que el rei Felip VI renuncia a l'herència del seu pare –no ho pot fer en vida, però s'entén el gest– i es desvincula del fons en paradís fiscal del qual és beneficiari. Un dia abans, minimitzaven la notícia. I quan el monarca s'ha mogut, ha desvelat que estava al cas d'aquestes aparents irregularitats des del març de l'any passat. Fa pocs dies, una investigació de l'ARA se saldava amb la dimissió del conseller Bosch per no actuar davant d'unes acusacions d'assetjament al seu departament fins que el diari les va assenyalar. Em pregunto (re-tò-ri-ca-ment) si en aquest cas s'aplicarà una pressió mediàtica similar.