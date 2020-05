El dia en què l''Abc' va trobar una foto decent de Torra

260x366 portada abc 4/5/20 portada abc 4/5/20

Que intenses deuen ser les ganes de la triple dreta mediàtica de burxar Sánchez perquè l’ Abc aquest dilluns posi una foto de Quim Torra en portada en la qual no fa cap ganyota, ni mira de manera estranya ni té el cap cot. "Feijóo, Urkullu i Torra, contra l’estat d’alarma", diu el titular. Bé, això no és fer-lo espanyol de l’any com van fer amb Pujol, i és deixar-li la tercera plaça tot i presidir la comunitat amb més població de totes tres, però ja ens entenem. El País, esclar, ho ven de manera molt diferent: "El PP i el PNB es resisteixen a donar suport a la pròrroga de l’estat d’alarma". Es resisteixen, diuen, com si l’estat natural fos avalar la supressió de drets que comporta aital declaració. El diari de Prisa, en un mòdul inferior, titula: "L’oposició mira de treure profit de la tempesta perfecta". El símil de la tempesta fia a causes meteorològiques el que la resta assenyala com una gestió pèssima. Ara, a mi em fascina que diguin que l’oposició miri de treure'n profit. On s’és vist? A la resta del món, l’oposició seu a jugar a bridge i mira de regalar tants vots com pot al govern de torn. Això de la lleialtat institucional és el clàssic sonall bonista, perquè la crua realitat és que l’oposició fiscalitza el govern tant com pot i més. Aquí i a la Xina Popu... perdó, mal exemple.

També apareix salpebrada de demagògica la portada d’ El Mundo. "Sánchez porta a la UE els comptes amb més dèficit i més ministeris". L’impacte econòmic de tenir un parell de ministeris amunt o avall és risible. Sovint, es tracta de separar estructures ja existents i posar-hi una sola persona i el seu gabinet al capdamunt. L’administració ha de ser austera, sí. Però l’enunciat d’ El Mundo és evident que persegueix el de sempre: menys estat en la qüestió econòmica (però tot l’estat que calgui, i més, per garantir la unitat, esclar).