L’Acadèmia de Televisió distingeix ‘Cuéntame’ i ‘Sálvame’

La sèrie de La 1 Cuéntame cómo pasó i el programa de xafarderies de Telecinco Sálvame han sigut distingits amb el premi Iris de la crítica, que atorga l’Acadèmia de Televisió. El jurat, format per 13 crítics, periodistes i analistes de televisió de diversos mitjans i la vicepresidenta de l’entitat, Beatriz Maesso, ha decidit atorgar el guardó ex aequo a aquests dos espais perquè, “davant de l’auge de noves fórmules de televisió, han sigut formats innovadors en ficció i entreteniment de la televisió en obert que han canviat el llenguatge televisiu” a Espanya i, alhora, “han sabut acompanyar els espectadors com a part de la seva família retratant sense prejudicis la societat espanyola durant més d’una dècada”. El premi s’entregarà el dia 18 de novembre durant la gala dels premis Iris, en què també s’anunciaran els guanyadors de la resta de categories. Abans d’aquesta data es faran públics els guardonats amb els premis d’àmbit autonòmic i els de caràcter tècnic.