Acusen Netflix de pedofília pel cartell de la pel·lícula 'Cuties'

Netflix està al mig de la polèmica després de fer públic el tràiler i el pòster de la pel·lícula francesa Cuties, que estarà disponible a la plataforma el 9 de setembre. La imatge de les nenes protagonistes en actitud provocativa i sexual ha generat un allau de crítiques a les xarxes socials, on s'ha acusat la plataforma d'incentivar la pedofília i de sexualitzar les nenes i, fins i tot, s'ha començat una petició a Change.org per demanar la retirada del film. La pel·lícula, que es va estrenar al Festival de Sundance, explica la història de l'Amy, una nena d'11 anys que viu als suburbis amb la seva família senegalesa i que vol formar part d'un grup de noies que ballen twerking.

Les crítiques a les xarxes s'han generat arran de la imatge promocional de la pel·lícula, però, en molts casos, no s'ha tingut en compte el contingut de la cinta. De fet, la pel·lícula de Maïmouna Doucouré, que va guanyar el premi del jurat a la millor direcció a Sundance, és una crítica a la sexualització infantil. Malgrat això, Netflix ha acabat demanat perdó pel cartell, ha assegurat que no és representatiu de la pel·lícula i s'ha compromès a canviar-lo.

We're deeply sorry for the inappropriate artwork that we used for Mignonnes/Cuties. It was not OK, nor was it representative of this French film which won an award at Sundance. We’ve now updated the pictures and description.