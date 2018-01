Així va ser el polèmic i inesperat final de 'Merlí'

[Atenció, aquest article conté espòilers del final de 'Merlí']

Semblava que el gran dubte que quedava per resoldre és en què desembocaria el triangle amorós entre el Tània, el Pol i el Bruno, però aquest no va ser l'element central de l'últim capítol de 'Merlí'. De forma totalment imprevisible, i quan encara feia pocs minuts que havia començat l'episodi, tots els seguidors de la sèrie es van quedar amb la boca oberta davant l'inesperat gir que van prendre els esdeveniments.

L'icònic professor de filosofia interpretat per Francesc Orella, a qui els peripatètics acabaven de nomenar "mestre filòsof d'honor" coincidint amb l'últim dia de classe a l'institut Àngel Guimerà, quedava inconscient sobre la seva taula. Un vessament cerebral. Les poques esperances del seu fill, els seus alumnes, la Gina –que no va ser a temps de revelar-li que estava embarassada d'ell– i dels milers d'espectadors de la sèrie se'n van anar en orris només uns minuts després. "El senyor Bergeron ha entrat en parada. No hem aconseguit reanimar-lo", va dir la infermera als familiars. La incredulitat es va apoderar de tothom, a un costat i l'altre de la pantalla.

En aquell moment, a Twitter, més d'un estava convençut que tot plegat seria un somni, una broma, i que el Merlí acabaria tornant a la vida.

SPOILER: Tranquilos, al final del capítulo, Merlí despertará y todo habrá sido un sueño. Como el final de Los Serrano.🤣 #FinalMerlíTV3 — Pablo Luengo (@pow_luengo) 15 de gener de 2018

Tot el capítol pensant que seria una broma o un somni #FinalMerlíTV3 — Imma Celeste (@imma_celeste) 15 de gener de 2018

Teories:

1. Tot era un somni del Merlí.

2. Tot el temps de la sèrie ha estat en coma i al final es desperta. Res del que ha narrat la sèrie ha passat fora de la seva consciència. #FinalMerlíTV3 — Xavier Mas Craviotto (@Xavimas53) 15 de gener de 2018

Serà un somni tot plegat. Ja veureu. Ningú es droga tant com per escriure un final així. #FinalMerlíTV3 — Vardaaa (@Marc_Verdaguer) 15 de gener de 2018

QUE TOT SIGUI UN SOMNI DEL BRUNO VALE #FinalMerlíTV3 — Judit (@JudTheBlonde) 15 de gener de 2018

Odio a mort quan a una sèrie munten una palla mental i al final de tot et diuen que ha estat un somni. Però sincerament espero que aquesta broma de la mort del Merlí sigui un somni, o vaia merda de final... 😤 #FinalMerlíTV3 — ✯✯ Marta Niubó ✯✯ 🎗️ (@Marta_catalonia) 15 de gener de 2018

Però no era un somni. Aquesta va ser la gran sorpresa que tenia preparada el creador i guionista de la sèrie, Hèctor Lozano, per al capítol final, però no va ser l'única. Aviat la tristesa va deixar pas a l'esperança, amb un salt temporal que va situar els peripatètics set anys endavant en el temps. I, esclar, enmig d'una festa.

Va ser així com els espectadors van poder saber quin havia estat el desenllaç de la relació entre el Bruno, el Pol i la Tània: els dos nois havien acabat junts, i ella, finalment, s'havia aparellat amb el Marc, de qui esperava el seu primer fill. El Pol, per cert, s'ha convertit en professor de filosofia, i des del primer moment deixa clar que serà un bon deixeble del seu mestre: "Em dic Pol i vull que la filosofia us faci trempar", és el primer que diu als seus nous alumnes.

El vídeo de les colònies que els peripatètics i el Merlí havien compartit durant els seus últims dies a l'institut i el retorn a les aules de l'Àngel Guimerà van servir per posar un punt final nostàlgic a la sèrie.

Va ser, doncs, un últim capítol en forma d'epíleg, més que no pas un final de temporada. De fet, la major part de les trames ja havien quedat concloses la setmana passada, durant les colònies, que havien convertit aquell episodi gairebé en un especial que perfectament hauria pogut servir de comiat.

Però va satisfer els espectadors, aquest tancament? A Twitter s'hi van poder llegir opinions per a tots els gustos, i de fet diversos usuaris ni tan sols tenien clar si els havia agradat molt o no els havia agradat gens.

no sé si me está encantando el final o lo estoy odiando #FinalMerliTV3 — rubén (@ruvenyavoy) 15 de gener de 2018

No sé si tirar-me pel balcó o tornar a veure el #FinalMerliTV3. — Joel Art🎗 (@joelart7) 15 de gener de 2018

Situació de Catalunya ara:

Primers 10 minuts #FinalMerlíTV3 Vull suicidarme que sigui un somni PITJOR CAPITOL DE LA HISTORIA (Catalunya plorant)

Segona part: brunol i taniarc siusplau moro MILLOR CAPÍTOL DE LA HISTÒRIA QUE NO S’ACABI MAI (Catalunya emocianada)

I falta la 3 part — Maria Gonfaus🎗 (@gguuffii15) 15 de gener de 2018

També n'hi havia, però, que ho tenien clar, en un sentit o en un altre.

#FinalMerliTV3 Capítol final sorprenent. Gran sèrie, de les que sap greu quan acaben, ara ja és història de la tv — Xavi Lemus (@xlemus) 15 de gener de 2018

Y ahí va #MerlíTV3: una de las mejores series de @tv3cat con uno de los peores finales que se recuerdan 😥 #FinalMerlíTV3 — Rubén Carrasco (@Nenec9) 15 de gener de 2018

Bon final! Van aconseguir a transportar a audiència set anys després tot i que en Merli feia zero coma que havia mort. Final gens esperat. Felicitats als Guionistes!!! #FinalMerlíTV3 — Marta Comellas Bosch (@ilargiakat) 16 de gener de 2018

Mala plorera cullons!!!! Pero me esta encantan..quins girs mes sorprenents!!! Adoro aquesta serie... #FinalMerliTV3 ojalá tot siga un somni del bruno i tornen una 4a,5a..i 10a temp. I Merlina?? Aiii em pixo!!! Es un clon de son pare. — Sandra Balaguer (@scerecilla) 15 de gener de 2018

Tant si és un somni com si no ho és #FinalMerlíTV3 serà el capítol més dolent de tota la sèrie. — Alain Garrido Blanes (@alain_garridob) 15 de gener de 2018

Hores després del final del capítol, l'Ara.cat ha obert una enquesta perquè els lectors puguin opinar si els va agradar o no el comiat de 'Merlí'.