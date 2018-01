Alfred i Amaia representaran Espanya a Eurovisió amb 'Tu canción'

Alfred Garcia i Amaia Romero cantaran 'Tu canción' a Lisboa el 12 de maig. Ells van ser els escollits per representar Espanya al festival d'Eurovisió del 2018, en una gala celebrada aquest dilluns a la nit i en la qual participaven els finalistes d''Operación triunfo'. El seu tema, compost per Raúl García, va ser el preferit dels espectadors del programa, amb un 43% dels vots en la ronda final. 'Arde', interpretada per Aitana, i 'Lo malo', que van cantar la mateixa Aitana i Ana Guerra, van ser les altres finalistes de la nit, però es van quedar, respectivament, amb un 31% i un 26% de suport.

'Tu canción' és una balada romàntica escrita íntegrament en castellà -a diferència del que havia passat els dos últims anys, en què els representants espanyols van cantar en anglès- que narra la primera trobada d'una parella.

Alfred i Amaia seran el primer duet que representarà Espanya en aquest certamen des del 1990, quan hi va anar Azúcar Moreno. Des de llavors pràcticament sempre s'havia optat per un cantant en solitari, excepte algunes ocasions en què s'havia optat per trios o quartets, com El Sueño de Morfeo (2013), D'Nash (2007) o Las Ketchup (2006).

La parella està formada per un català i una navarresa. Alfred, de 20 anys, és nascut al Prat de Llobregat i està estudiant Comunicació Audiovisual i un grau superior de música. Té al mercat tres discos autoeditats i preveu estrenar un llargmetratge aquest mateix any, del qual ha compost també la banda sonora. Amaia, per la seva banda, va néixer a Pamplona fa 19 anys i està completant el grau professional de piano. A més, també domina la guitarra, l'ukelele i la bateria.

Alfred i Amaia van deixar bocabadats els espectadors d''Operación triunfo' en la tercera gala, quan van cantar junts 'City of stars', el tema central de la pel·lícula 'La La Land'. La bona sintonia que van demostrar aquell dia va ser l'inici d'una relació sentimental que ells mai no han fet explícita però que dins i fora de l'acadèmia tothom dona per feta. Ara han tornat a demostrar la seva compenetració amb 'Tu canción', que hauran de tornar a defensar a Lisboa al maig.