Allau de crítiques per la confiscació de mòbils de periodistes

El Diario de Mallorca i Europa Press Balears van presentar ahir una querella davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears contra el jutge Miguel Florit, que va ordenar la confiscació de material d’aquests dos mitjans de comunicació relacionats amb el cas Cursach. Tots dos mitjans han presentat la querella per presumptes delictes de prevaricació judicial, contra la inviolabilitat del domicili i contra l’exercici del dret al secret professional del periodista.

Al seu torn, la comissió permanent del Consell General del Poder Judicial va aprovar també ahir la resposta a l’escrit que van registrar diferents representants dels mitjans de comunicació en relació amb la mesura que ha dut a terme el jutge instructor del cas Cursach. Tot i que van manifestar el seu compromís en la defensa del “dret fonamental de la informació”, van recordar que “és al jutge a qui li correspon establir la magnitud i els límits d’aquest dret”. La comissió assegura també que “una vegada el jutge hagi adoptat una resolució judicial, no li correspon al Consell interferir per modificar-ne el contingut, perquè, si no fos així, suposaria una «intromissió» indeguda d’aquest òrgan de govern”.

Responia així a un escrit al qual han donat suport més de 200 periodistes i que ha sigut només una de les múltiples queixes que ha generat aquest afer. La Constitució empara el secret professional per als periodistes, perquè entén que les fonts han de poder mantenir la seva confidencialitat per a un bon funcionament democràtic de control al poder. Si s’estén la pràctica de requisar mòbils pot induir a la por ciutadans que disposen d’informació sensible de servei públic però que poden patir represàlies si se’ls identifica.

També ahir una vintena de periodistes es van manifestar a Menorca per la confiscació ordenada pel jutge Florit. Els representants dels mitjans menorquins es van fotografiar davant els jutjats de Maó. Els periodistes van alçar els telèfons mòbils i es van tapar la boca per reivindicar la llibertat de premsa i el secret professional. Els treballadors van mantenir la protesta durant tota la jornada a través de les xarxes socials oficials dels mitjans de comunicació de l’illa.

A la tarda Mallorca va acollir un acte de protesta que va reunir més d’un centenar de persones, la majoria professionals dels mitjans de comunicació. Amb la directora del Diario de Mallorca, Maria Ferrer, al capdavant, els periodistes van reivindicar la llibertat de premsa al crit de “El secret no es toca”. A la manifestació, convocada pel Sindicat de Periodistes (SPIB) i per l’Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB), també hi havia el president i el coordinador de l’Obra Cultural Balear, Josep de Luis i Tomeu Martí; el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, i la consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago.

D’altra banda, l’APIB ha fet públic un manifest en defensa del dret d’informació i la llibertat de premsa després de la intervenció judicial que fins ara ha rebut més de 600 signatures de professionals de la informació.

La protesta continua

Per avui hi ha protestes convocades tant a Barcelona com a Madrid, a les 12 del migdia. Amb el lema “El nostre dret professional, el teu dret a la informació”, es concentraran a Barcelona davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com a protesta per l’actuació que s’ha dut a terme contra aquests professionals del Diario de Mallorca i Europa Press Balears.

De fet, l’Associació de Premsa de Madrid va exigir ahir la devolució del material que ha sigut requisat i va demanar a la Fiscalia General de l’Estat que retiri el suport a aquestes actuacions.