Ana Belén torna a la televisió amb la sèrie de La 1 ‘Traición’

Divuit anys després d’encarnar Petra Delicado a Telecinco, Ana Belén torna avui a la petita pantalla per encapçalar el repartiment de Traición, una nova sèrie de La 1 sobre una família d’advocats que s’estrena aquesta nit a les 22.35 hores. La cantant es posarà en la pell de la Pilar, una mare orgullosa, protectora però alhora exigent, que manté una relació freda amb el seu marit (Helio Pedregal), el fundador del bufet d’advocats del qual són socis els quatre fills del matrimoni. La sèrie arrenca en el moment que el patriarca, de 75 anys, reuneix la dona i els fills (interpretats per Nathalie Poza, Pedro Alonso, Manuela Velasco i Natalia Rodríguez) per comunicar-los que té una malaltia terminal, mostrar desaprovació pel rumb que ha pres últimament el bufet i anunciar alguns canvis organitzatius en l’empresa. Això, sumat a la revelació d’un secret, crearà fortes tensions entre els membres de la família.

La 1 tindrà com a competència la gran aposta de ficció de Telecinco, El accidente, que també s’estrena avui. Inma Cuesta és la Lucía, una dona que descobreix secrets del seu passat arran d’un accident d’avió en què està involucrat el seu marit, interpretat per Quim Gutiérrez.