Antoni Bassas farà un programa de ràdio únic i irrepetible

Amb motiu del llibre 'Bon dia, són les vuit!', Antoni Bassas farà una edició especial d''El matí de Catalunya Ràdio' a l’Auditori AXA el dilluns 12 de març a les 19.00 h. Bassas reproduirà el mític programa analitzant l’actualitat amb Pere Portabella i Lluís Foix. A continuació entrevistarà la parella de Jordi Cuixart, Txell Bonet, i desgranarà les notícies esportives amb Ramón Besa. Al llarg del programa també passaran històrics d’aquell 'Matí de Catalunya Ràdio', com Mònica Planas, Xavier Bosch, Guillem Sans i Òscar Dalmau. L’actual equip de l’'APM' hi farà de les seves i Màrius Serra desafiarà als assistents amb un enigmàrius en directe on se sortejaran estades al Balneari Vichy.

El llibre 'Bon dia, són les vuit!' (Premi Josep Pla 2018) és un relat en primera persona de la veu que despertava el país. Durant 14 anys, Antoni Bassas va dirigir 'El matí de Catalunya Ràdio'. Bassas va tancar aquella etapa l’any 2008 per convertir-se en el corresponsal de TV3 a Washington. D’aquells anys a Catalunya Ràdio, en conservem moments memorables, com ara les converses telefòniques que mantenia amb el filòsof Raimon Panikkar, que després va recollir en un llibre titulat 'El matí amb Raimon Panikkar'.

L’acte tindrà lloc el dilluns 12 de març a les 19.00 h a l’Auditori AXA (Avinguda Diagonal, 547, Barcelona). T'hi pots inscriure aquí.