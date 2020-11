L'Anuari de Mèdia.cat reflexionarà sobre com informar sobre l’extrema dreta

El Grup de Periodistes Ramon Barnils ha engegat, per desè any consecutiu, l’Anuari Mèdia.Cat. La iniciativa recollirà tot un seguit de temes d’investigació per trencar amb els silencis mediàtics més recents. En la publicació d’aquest any hi haurà un dossier on es reflexionarà sobre com informar sobre l’extrema dreta i quin tractament han de donar a aquest tema els mitjans de comunicació. L’Anuari també aixoplugarà reportatges de temes com els drets i les llibertats que s’han vist compromesos amb la pandèmia, l’afectació al sector cultural de la crisi sanitària i el racisme a la nostra societat.

Per fer possible la iniciativa, el Grup de Periodistes Ramon Barnils ha engegat una campanya de micromecenatge que espera recollir 12.000 euros abans del 5 de desembre. Aquest any, la campanya per elaborar l’anuari té com a lema #VacunaPeriodisme i oferirà recompenses relacionades amb projectes culturals i socials i el cooperativisme.