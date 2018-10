L'Apu desapareixerà d''Els Simpson' arran de la polèmica racista

Apu Nahasapeemapetilon, el propietari del Badulaque d''Els Simpson', desapareixerà de la sèrie d'animació durant la 30a temporada, que es va estrenar als Estats Units a finals de setembre. Ho ha revelat, en declaracions al portal 'IndieWire', el productor Adi Shankar, que tot i no treballar ni per a 'Els Simpson' ni per a la cadena Fox (que emet la sèrie als EUA), lluitava des de fa mesos per salvar un personatge que, l'any passat, havia estat assenyalat perquè, en opinió dels seus detractors, representava tots els estereotips negatius que s'associen a la comunitat índia dels Estats Units.

"He rebut notícies descoratjadores que he verificat per diverses fonts: eliminaran completament el personatge de l'Apu. No ho convertiran en un esdeveniment important, sinó que simplement desapareixerà per evitar la controvèrsia", ha assegurat Shankar, que és d'origen indi. Segons ell, les fonts que li han confirmat la informació formen part de l'equip d''Els Simpson', i una d'elles treballa directament amb el creador de la sèrie, Matt Groening.

'IndieWire' ha intentat confirmar la notícia contactant amb un portaveu de la sèrie a la cadena Fox, que ha donat una resposta críptica però que sembla confirmar l'adeu de l'Apu. Aquesta font va assenyalar que el personatge va aparèixer a l'episodi estrenat el 14 d'octubre (el penúltim que s'ha emès fins ara als Estats Units). Però en aquell capítol, l'única aparició del propietari del Badulaque va ser en una escena en què es podien veure molts personatges de la sèrie al costat de Déu, com si fossin morts.

L'última aparició de l'Apu a 'Els Simpsons' (fins ara) / FOX

La polèmica a l'entorn de l'Apu (que va aparèixer per primer cop al vuitè episodi de la sèrie, el febrer del 1990) va néixer a finals de l'any passat, amb la publicació del documental 'El problema de l'Apu', en què l'humorista d'origen indi Hari Kondabolu denunciava que el personatge representava la comunitat índia des d'un punt de vista racista. El debat va anar creixent fins que, la primavera passada, els responsables de la sèrie van oferir el seu punt de vista sobre el cas i van negar les acusacions de racisme. Finalment, però, han decidit resoldre el problema prescindint del personatge.