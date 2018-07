Arriba el desglaç de 'La Razón'?

260x366 "Torra s'enroca en el Procés i Sánchez ho titlla de «constructiu»", portada d''El Mundo' "Torra s'enroca en el Procés i Sánchez ho titlla de «constructiu»", portada d''El Mundo'

Assisteixo amb una mandra infinita –i una certa inquietud– al debat sobre el diàleg és la panacea que ens durà a la República o una traïció imperdonable a les essències de l'1-O. El diàleg és, només, una manera de guanyar temps (i això no és pas poca cosa). Guanyar temps per a la banda catalana, però també per a l'espanyola. Així que, més que mortificar-se per si està retornant a les procel·loses aigües de l'autonomisme, l'independentisme faria bé de desenvolupar una estratègia de futur, per quan calgui –o es pugui– fer un nou embat.

A Catalunya, 'El Punt Avui' no el censura, però insisteix en la noció que cadascú és 'a puesto'. En canvi, a 'El Periódico' se li noten les ganes d'enterrar el Procés i titula amb una cita de Torra ("Canvi d'etapa"). Entremig, hi hauria els titulars de 'La Vanguardia' ("El diàleg s'obre pas") i, amb una mica menys d'èpica, el de l'ARA ("Torra i Sánchez es donen una oportunitat"). Però el més rellevant, en aquest cas, passa a la caverna madrilenya. 'El Mundo' compleix el seu paper amb "Torra s'enroca en el Procés i Sánchez el titlla de «constructiu»" i també ho fa l''Abc' amb "Sánchez viatjarà a Espanya per negociar més concessions". En canvi, 'La Razón' es despenja amb un dels seus titulars tipus "Desgrecia" i, en català, situa la paraula "Desglaç", així, en solitari, com a enunciat de primera pàgina. Pagaria per saber quin percentatge de lectors mesetaris ho hauran entès a la primera o la segona. Sigui com sigui, sobta la manca d'hostilitat en aquesta capçalera avesada a veure Espanya dinamitada en bocins a cada mínima iniciativa legislativa de la Generalitat.

Insisteixo: és la Polaroid d'un dia. I l'únic rèdit és aquest desglaç a 'La Razón' que podria ser el desglaç de 'La Razón'. Encara tornarà la seu social de Planeta a Catalunya i tot.