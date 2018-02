Alfons Arús es prepara per deixar 8TV i fitxar per un canal espanyol

260x366 Alfons Arús presenta 'Aurcitys' Alfons Arús presenta 'Aurcitys'

La present serà, sinó hi ha un gir de guió inesperat, l'última temporada d''Arucitys', el programa que Alfons Arús condueix a 8TV des del 2002. El periodista té sobre la taula una oferta d'una cadena generalista espanyola i, encara que no l'ha acceptat oficialment, és el seu projecte de futur més probable. La que ha estat casa seva durant setze anys –de fet, des que el canal encara es deia City TV– passa per un període de reformulació amb diferents escenaris en estudi, però cap d'ells passa per mantenir un programa de factura més elevada d'allò que la privada del grup Godó vol pagar.

De fet, el contracte d'Arús amb 8TV acaba al juny. Ja la temporada passada, el periodista va mantenir contactes amb diferents televisions, amb vistes a un canvi de cadena. La necessitat del grup Godó de limitar les pèrdues de 8TV –vora sis milions actuals– ha fet que la graella hagi mutat cap a un format molt més 'low cost'. Això, al seu torn, ha fet caure l'audiència del 3,5% aproximat que feia fa un any fins al 2,0% actual. Al desembre, 'Arucitys' va perdre una hora d'emissió diària, dins d'un paquet de mesures que van comportar també la no renovació del programa de Quim Morales.

Aquesta temporada el programa acumula una mitjana de 89.000 espectadors i una quota de pantalla del 5%.