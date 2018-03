Ramon Rovira es posa al capdavant d’un nou ‘info show’ nocturn a 8TV

8TV comença a canviar de pell. Després de certificar el fracàs en l’intent de convertir-se en una televisió comercial rendible -i cancel·lada l’aliança amb Mediaset-, el canal privat del Grupo Godó fa una nova provatura que passa per convertir-se en una cadena orientada a la informació. No es tracta només d’un canvi d’orientació en els continguts:també es persegueix resoldre l’equilibri pressupostari, que és la gran assignatura pendent d’una marca que acumula 35 milions d’euros en pèrdues (amb uns últims exercicis que es tancaven amb uns sis milions de dèficit).

El projecte porta la signatura del periodista Ramon Rovira, que va fitxar a finals de novembre com a nou director general de l’àrea audiovisual del Grupo Godó. L’executiu es va trobar dues opcions sobre la taula:tancar l’emissora, amb el cost d’imatge que això comportava per a l’editora de La Vanguardia o bé reduir les despeses a la mínima expressió per mantenir-la tècnicament viva, però assumint-ne la irrellevància. L’aposta de Rovira ha sigut una tercera via que intenta combinar una personalitat per al canal i viabilitat econòmica. I la seva implicació queda palesa en el fet que, si més no per als pròxims mesos, assumeix el repte de tornar a la pantalla. Ho farà per presentar un info show diari, de dues hores, que s’emetrà de les 20.55 h a les 22.45h, moment en què el canal programarà pel·lícules o sèries.

Amb el nom de La nit a 8TV serà una gran tertúlia, amb elements d’anàlisi, que també servirà per resoldre un altre dels dèficits de la cadena: les poques sinergies amb el diari imprès del grup. Al programa hi tindran cabuda periodistes de la capçalera i s’avançaran alguns dels continguts de l’edició de l’endemà. L’arrencada del programa serà el 16d’abril.

Nascut a Sils el 1959, Ramon Rovira va foguejar-se com a periodista al Punt-Diari i posteriorment va treballar a Ràdio Nacional d’Espanya, a Catalunya Ràdio i a Televisió Espanyola. El 1988 es va incorporar a TV3, on va treballar durant prop de dues dècades, fins al 2007. Primer va ser-ne delegat a Girona, i presentava el Telenotícies comarques en aquesta demarcació. Més endavant va assumir el càrrec de cap de política, una responsabilitat que va abandonar el 1996, quan es va convertir en el corresponsal de TV3 a Washington.

Després de cinc anys als Estats Units, Rovira va tornar a Catalunya per assumir la direcció d’informatius de TV3 el 2001. Va ocupar el càrrec fins al 2004, arran dels canvis d’organigrama a la Corporació conseqüència del primer govern tripartit. Rovira, però, va mantenir la direcció i presentació d’ Àgora, el programa de debat polític del 33, que ja conduïa des del 2002. Cinc anys després deixava els mitjans públics per fitxar pel Banc Sabadell com a responsable de comunicació de l’entitat. L’any 2012 el seu nom va ser proposat per dirigir TV3, però finalment va haver-hi de renunciar, després d’una campanya interna al mitjà que va impossibilitar fer efectiu el seu nomenament.

Armenteras continua

El canvi del prime time coincidirà amb una reformulació del programa 8 al dia. Després de mesos d’especulacions sobre la continuïtat del programa, i que algun mitjà donés per bona la sortida del seu presentador, Jordi Armenteras, l’ARA ha pogut confirmar que el periodista seguirà al capdavant de l’espai com a mínim fins a final de temporada. El bloc informatiu, però, es concentra de les 20.15 h a les 20.55h. Abans, i començant a les 19.30 h, el programa arrencarà primer amb un avançament ràpid de titulars, al qual seguirà una àmplia secció meteorològica, presentada per Abel Queralt -l’home del temps habitual de la cadena- amb intervencions ocasionals de Mònica Usart, la seva homòloga a RAC1. L’últim quart d’hora abans de les notícies es dedicarà a la informació esportiva. El canvi, però, comporta l’eliminació de la tertúlia esportiva Fora de joc que s’està emetent abans de 8 al dia.

Noves imatges al matí

Un altre canvi es podrà observar al matí. El canal seguirà connectant amb El món a RAC1 de Jordi Basté, però la imatge fixa de la plaça Francesc Macià serà substituïda per una oferta més dinàmica de pantalles, on s’alternaran notícies escrites, càmeres de trànsit i informació meteorològica.

A les 9.45 h començarà la telebotiga, que arriba fins a la una del migdia, moment en què comencen les sèries de farciment de la graella. Alfons Arús manté de moment la seva ubicació a la graella. Fonts de la televisió recorden que té contracte vigent fins a finals de temporada. Però la conseqüència lògica d’aquest canvi de model, que busca retallar despeses i centrar-se en la informació, seria prescindir-ne de cara a la pròxima temporada. La decisió, tot i així, encara no està presa, per bé que una cadena privada espanyola ja ha fet arribar una oferta al periodista català per si finalment no hi ha continuïtat del seu Arucitys, el programa més veterà a la graella de 8TV.

Aquest projecte difícilment farà tornar a les audiències del 3,5% que tenia el canal fa una temporada, quan encara mantenia el (costós) programa de Josep Cuní. Però només que mantingui el 2,0% actual es considera que es podrien quadrar els números, si finalment es prescindeix del programa d’Arús.