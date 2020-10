Primera ensopegada de Johnson en l'intent de guerra cultural contra la BBC

Primer entrebanc de Boris Johnson en el seu intent d'encotillar la BBC sota el control d'un periodista de destacada trajectòria conservadora i declarat 'brexiter'. Charles Moore, exeditor del pro tory Daily Telegraph i biògraf de Margaret Thatcher, ha rebutjat finalment l'oferta de feina que Downing Street li havia fet –abans, fins i tot, que s'hagin fet públiques les característiques del lloc de treball– per presidir el consell directiu de la corporació. Moore, molt crític amb la cadena i l'expansió que ha viscut els últims quinze anys, s'ha mostrat sempre partidari de la despenalització del no pagament de la llicència televisiva que al Regne Unit han de satisfer la immensa majoria de les llars.

Segons fonts de la BBC citades per la premsa britànica aquest diumenge, a Moore se li havia arribat a oferir un salari de 310.000 euros anuals per convèncer-lo, quantitat molt per sobre dels 100.000 euros que fins ara s'oferien per a un càrrec que no és directament executiu. Les mateixes fonts apunten un malestar creixent entre els professionals de la corporació, que viuen amb l'espasa de Dàmocles de les retallades anunciades pel nou director general, Tim Davis, que ocupa el càrrec des de l'1 de setembre. El nomenament de Moore hauria sigut vist com una doble ofensa en un moment en què uns quatre-cents llocs de treball pengen d'un fil.

Un portaveu de Downing Street ha informat en les últimes hores que "aviat es farà públic el procés d'oferta pública de la nova presidència de la BBC; és un procés de contractació obert i tots els nomenaments estan subjectes a criteris de selecció sòlids i justos". Aquesta afirmació contradiu totes les informacions fins ara publicades al respecte.

I’m glad, both for his own sake and for that BBC, that Charles Moore won’t now be a candidate for Chair. But could we now have a proper process and see who applies before Cummings/Johnson anoints someone? — alan rusbridger (@arusbridger) October 4, 2020

Destacades veus del periodisme britànic, com ara Alan Rusbridger, exdirector de The Guardian, han rebut satisfactòriament la notícia. En un tuit fet aquest matí de diumenge, ha afirmat: "M’alegro, tant pel seu propi bé com per la BBC, que Charles Moore ja no sigui candidat a la presidència [del consell]. Ara podríem tenir un procés adequat i veure qui ho sol·licita abans que Cummings o Johnson ungeixin algú?", en referència al sistema gens transparent amb què Downing Street i el màxim conseller polític de Johnson, Dominic Cummings, han dirigit l'operació.

Aquesta setmana també ha transcendit la intenció de Johnson de nomenar un altre destacat conservador com a president de l'OFCOM, l'organisme regulador dels mitjans audiovisuals al Regne Unit. Els dos moviments s'han interpretat com un pas més en la guerra cultural de Johnson contra la BBC, vista pels conservadors com un reducte de londinencs liberals metropolitans i anti-'brexiters'.