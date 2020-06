El Barça salta a l'arena de l''streaming'

Era un projecte que portava temps al forn i que ja és una realitat. El F.C. Barcelona ha anunciat avui que ja té online i disponible la seva plataforma de continguts digitals, Barça TV+, el seu primer peu en el ja atapeït mercat de l' streaming. El projecte forma part d'un pla a llarg termini que vol millorar el posicionament digital del club i que inclou l'explotació de tots els continguts que pugui generar a través d'un departament ad hoc anomenat Barça Studios.

El club ha detallat que el nou servei estarà disponible arreu del món a través de la web i l'apli del club i que es podrà utilitzar en tots els dispositius (ordinador, tauleta, mòbil i televisió) en tres idiomes (català, castellà i anglès). En total, el catàleg de la nova plataforma comptarà amb 1.000 hores de continguts.

"Barça TV+ és la joia de la corona, el pal de paller, de l'estratègia digital del club però també és un suport a totes les àrees del club perquè és la millor manera de visualitzar-les", explica a l'ARA el responsable de l'àrea digital del F.C. Barcelona, Dídac Lee. El directiu assegura que en cap cas s'ha d'entendre el nou projecte del Barça com un intent d'entrar en la guerra de l' streaming que lliuren plataformes com Netflix o la HBO, serveis de caràcter generalista. "Creiem que la millor manera d'arribar al nostre fan és a través dels nostres continguts, un producte fàcil de transportar i al qual accedeixes amb un sol clic", detalla.

Barça TV+ arriba amb dues modalitats de subscripció. La primera és la gratuïta sota registre, que permet als usuaris tenir accés a una nombre limitat de continguts. La modalitat de pagament –anomenada Premium– té un cost de 3,99 euros al mes i dona accés il·limitat al catàleg de la plataforma. El model triat pel club s'assembla força al que han posat en marxa diversos grups de comunicació. Atresmedia, per exemple, compta amb la plataforma Atresplayer, que està disponible també en dues modalitats, una gratuïta en la qual es poden recuperar els programes i les sèries ja emesos per les seves cadenes en obert i una altra de pagament –amb una quota mensual de 2,99 euros– que dona accés a continguts exclusius produïts pel grup.

El llançament de la plataforma es fa en paral·lel a la posada en marxa d'un programa de fidelització, Culers Premium Membership, que per una tarifa 29,99 euros permet l'accés als serveis i productes digitals del Barça, inclòs Barça TV+ en modalitat premium.

Producció original

Un dels eixos del servei de streaming del club són els continguts originals fets a través de Barça Studios. Les sèries i els documentals de producció pròpia constitueixen bona part del gruix del catàleg de la plataforma. Una de les grans estrenes de Barça TV+ serà 100% Tito, documental dedicat a la figura de l'entrenador Tito Vilanova. Entre les produccions amb què aterra la plataforma també destaquen Ready Antoine's Griezmann's challenges, un espai en què el davanter del Barça desafia altres esportistes amb una activitat sorpresa, o Orígens, un programa pensat per mostrar la trajectòria dels jugadors del club de forma propera mitjançant entrevistes amb el seu cercle més proper. Dídac Lee assegura que la producció de continguts originals, per a la qual no descarten treballar amb productores alienes al club, té dos vessants: per una banda, establir acords de col·laboració amb plataformes generalistes i, per l'altra, la seva explotació a través de la versió premium de Barça TV+

A banda de les produccions originals, hi ha quatre categories més que estructuren l'oferta de la plataforma. El servei oferirà partits del primer equip del Barça en diferit i sota demanda, així com també partits en directe i en diferit del Barça B, el Barça femení, els esports professionals i de les categories formatives del club. Barça TV+ també recordarà temps passats amb una selecció de continguts històrics, com ara algunes de les finals de la Lliga de Campions o de Copa del Rei. Amb Behind the scenes, els espectadors també podran xafardejar la trajectòria dels jugadors a través d'una recopilació d'imatges fora de càmera.

L'última d'aquestes quatre potes de la plataforma és el canal Barça TV, que també estarà disponible a través del servei de streaming. Fins ara el canal del club es podia veure a través de la TDT – en una freqüència llogada al Grup Godó, limitada a Catalunya– i del paquet bàsic de Movistar+. Com a novetat, la cadena de televisió també estarà disponible en anglès, a banda de català i castellà. Un dels objectius de la inclusió d'aquest canal en la plataforma de streaming és ampliar la seva visibilitat, ara molt reduïda, sobretot si es compara amb la cadena del seu principal rival, Real Madrid TV, que es pot veure gratuïtament a tot l'Estat a través de la TDT.