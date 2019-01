Betevé prescindeix de 'La Sotana'

La direcció de BTV ha decidit prescindir del programa de crítica i sàtira futbolística 'La Sotana'. En un tuit, la direcció de la cadena ha justificat la decisió perquè consideren que "s'han fet referències ofensives que entren en contradicció amb la línia editorial i els valors de betevé com a mitjà de comunicació públic de la ciutat".

La direcció de betevé ha decidit prescindir de La Sotana. Malgrat que es tracta d'un format d'humor irreverent, en el programa s'han fet referències ofensives que entren en contradicció amb la línia editorial i els valors de betevé com a mitjà de comunicació públic de la ciutat. pic.twitter.com/oxGFymotCH — betevé (@beteve) 9 de gener de 2019

Per la seva banda, els responsables del programa han fet un tuit on han avisat que, malgrat la decisió de la cadena, la setmana que faran el programa que tenien previst. "Dilluns que ve programa. Ja veurem a on", han expressat a Twitter.