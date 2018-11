Boicot publicitari a Mateo pel gag de la bandera

L’esquetx d’El intermedio en el qual el col·laborador Dani Mateo es mocava amb una bandera espanyola porta cua. La clínica oftalmològica Baviera ha decidit interrompre la relació comercial que la unia amb l’humorista. En un comunicat a la seva web, aquest centre mèdic especialitzat en operacions per treure la miopia escrivia: “Defensem la llibertat d’expressió, però sempre dins del marc legal vigent. Clínica Baviera està clarament del costat de la nostra Constitució i del marc de convivència que suposa i, per tant, advoquem pel respecte als símbols que representen aquest espai de convivència. Dit això, no podem defensar expressions com les fetes per Dani Mateo”.

I, dit i fet, a la web de la clínica, on hi havia un muntatge amb quatre celebritats que presumptament han deixat de dur ulleres gràcies als seus serveis, ha desaparegut la fotografia de Dani Mateo. A hores d’ara només queden les del col·laborador d’ El Hormiguero Marron, el cantant Ricky Merino i la copresentadora de First dates, Lidia Torrent.

Des que Mateo va protagonitzar el gag, ha rebut una allau de crítiques a les xarxes socials, inclús de personalitats de la política i dels mitjans de comunicació. Fins i tot el compte oficial de la Guàrdia Civil a Twitter va emetre un missatge en què es deia que no respectar la bandera no era fer humor i que coronava amb el subjectiu hashtag #MiraQueEsBonita. Altres crítics han sigut Frank Cuesta i Pedro García Aguado (presentador d’Hermano mayor i amb postulats pròxims a Ciutadans a les xarxes). La resposta de l’afectat a les xarxes ha sigut recordar que el gag no tenia la intenció d’ofendre el símbol, sinó fer reflexionar sobre la importància que es dona als símbols.

La cadena, en tot cas, ha retirat el vídeo de l’esquetx, tot i que manté el del programa sencer, on es pot veure aquesta intervenció. Dani Mateo va anunciar, així mateix, la seva desaparició de Twitter: “Tanco això una estona. No em fa bé... Només volia recordar-vos que mentre riem no ens peguem, i això és bo. Molt bo. A la guerra no hi ha riures”. Amb tot, l’humorista tornava a la xarxa social unes hores després per argumentar contra alguns dels seus crítics, molts dels quals li reclamaven que es moqués amb una estelada o amb una bandera republicana.