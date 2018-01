‘Britannia’ enfronta romans amb druides

L’èpica que caracteritza Joc de trons s’ha estès per la televisió com a mètode per atrapar el públic. A ficcions com The last kingdom, Vikings i The bastard executioner, ara s’hi suma un nou cas de contagi: Britannia, una proposta de Sky Atlantic i Amazon Prime Video que arriba avui a Espanya a través de la HBO. Ambientada al 43 aC, aquesta sèrie barreja druides i batalles sagnants per explicar els intents d’un general romà, Aule Plauci (David Morrissey), de conquerir els salvatges de l’illa de Britània.

Tot i les possibles comparacions amb Joc de trons, l’estètica de la ficció creada per Jez Butterworth, que debuta a la televisió amb aquest projecte, està més a prop de pel·lícules com Espàrtac. Britannia uneix les imatges i les localitzacions històriques amb música pop i psicodèlica, com la cançó Hurdy gurdy man (1968), del cantant escocès Donovan, tema principal de la banda sonora d’una sèrie que explora el primitivisme i la mitologia celta.

Butterworth, amb una dilatada carrera als teatres de Londres, renega de qualsevol influència del món de George R. R . Martin i assegura que no ha vist cap capítol de Joc de trons. “Segurament si la veiés m’interessaria, però no m’agradaria escriure-la”, diu.

Dones en peu de guerra

Malgrat la distància que Butteworth ha marcat amb el gran èxit de la HBO, totes dues sèries tenen un element comú: personatges femenins forts que no tenen por de lluitar. Quan arribi a l’illa, Plauci es trobarà més d’una resistència. La guerrera Kerra (Kelly Reilly), filla de la tribu Cantii, serà una d’elles. Kelly Reilly, vista a True detective i a la saga de pel·lícules de Sherlock Holmes protagonitzades per Robert Downey Jr., és la cara més coneguda de la sèrie, i la seva guerrera Kerra és un dels motors femenins de la ficció. Segons l’actriu, l’univers que mostra Britannia “respectava les dones i la intuïció femenina, no era un món misogin”. Per a Reilly “hi havia una actitud de respecte gairebé sagrat cap a la Terra, que és femenina”. “Estic segura que el meu personatge en qualsevol altra sèrie hauria sigut un home”, afirma l’actriu, que no ha tingut por de fer ella mateixa les escenes d’acció.

A part dels romans, la principal enemiga de la Kerra és la reina Antedia, amb qui la uneix una antiga rivalitat. La guerrera s’havia de casar amb el fill de la reina, però la Kerra el castra durant la nit de noces, cosa que origina un conflicte entre el clan Cantii i el Regni. Zoë Wanamaker, coneguda en l’àmbit teatral anglès, interpreta la “reina emprenyada”, tal com la va definir Jez Butterwoth quan va oferir el paper a l’actriu, una dona ferotge i implacable.

El tercer vèrtex femení de la sèrie és la Cait (Eleanor Worthington Cox), una nena a punt de sotmetre’s al ritual de transició que l’ha de convertir en dona. La irrupció dels romans la deixarà en un estat intermedi: no serà considerada una nena però tampoc una dona. Després de ser testimoni del pànic generat pels invasors, la Cait fugirà per salvar la seva vida. Worthington Cox, que va guanyar un premi Olivier pel seu paper al musical Matilda, dona vida a un personatge inconformista que comptarà amb el suport del Divis, un druida interpretat per Nikolaj Lie Kaas, que va ser expulsat de la seva tribu.

Tom Butterworth, coguionista de la ficció, defineix la societat que apareix a la sèrie com “igualitària”. “No era cortesana, era més aviat com una tribu. Em refereixo al fet que les dones podien tenir tants marits com volguessin, i que si podies lluitar podies ser una guerrera. Una dona en aquest món podia ser el que volgués”, explica el guionista.

Forces del més enllà

La màgia és una part fonamental de Britannia, que juga amb els suposats poders dels druides per teixir un món de fantasia al voltant d’un relat històric. El cap dels druides, el fantasmagòric Veran, interpretat per Mackenzie Crook, és el principal proveïdor de drogues al·lucinògenes dels clans. Aquest home, amb una imatge més semblant a la d’un mort vivent que a la d’una persona real, és qui anuncia que el desastre, que pren la forma de l’exèrcit romà, s’acosta a Britània.