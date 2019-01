El CAC demana prohibir els anuncis de joc online en horari infantil

El CAC posa els anuncis de joc i apostes en línia en el punt de mira. Avui ha presentat un informe en què constata que el 45,3% dels anuncis d’aquesta tipologia s’insereixen durant l’horari protegit. A més, alerta sobre les tècniques persuasives per aconseguir nous clients, que van de la utilització de personatges famosos o l’oferta de bons gratuïts a l’emissió de mencions publicitàries dels mateixos narradors dels esdeveniments esportius.

L’organisme audiovisual considera que la inclusió d’aquests espots en horari de protecció infantil és especialment greu si es té en compte que, a Espanya, el 37% dels jugadors patològics van iniciar-se en el joc abans de fer els 18 anys. Durant la presentació, el president del CAC ha traslladat una petició ben concreta: “Reclamem la prohibició dels anuncis de joc i apostes durant tot l’horari protegit. També demanem la prohibició absoluta de la presència de personatges famosos en la publicitat, per l’ascendència especial que tenen entre els infants i els adolescents”, ha declarat. “Igualment, creiem que la narració de les comunicacions comercials no l’haurien de fer les mateixes persones que narren un esdeveniment esportiu”.

L’horari protegit a la televisió s’estén des de les sis del matí fins a les deu de la nit. I es consideren d’especial protecció les franges compreses entre les 8 i les 9 del matí i les 5 i les 8 del vespre, en dies feiners, i entre les 9 del matí i les 12 del migdia durant dissabtes, diumenges i la major part de festius. El fet que els partits es juguin en tot tipus d’horaris afavoreix que aquesta publicitat acabi emetent-se en les hores de protecció.

Trepitjant una línia vermella

L’acte comptava també amb el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós. “S’ha traspassat una línia vermella, ja que, per primera vegada a la història, infants, adolescents i joves estan sent exposats a publicitat que estimula el joc de manera indiscriminada”, ha dit. I s’ha queixat que es presentin les apostes “com una activitat lligada a celebritats del món de l’esport i de l’espectacle”.

La potència d’aquestes cases d’apostes es fa palesa especialment durant les emissions dels partits, fins al punt que en un Barça-Madrid un de cada tres anuncis publicitava jocs online.

Proliferen a YouTube els vídeos que prometen poder viure de les apostes

El CAC ha analitzat deu televisions, entre les quals hi ha les catalanes (TV3 i 8TV), però també les de més audiència d’abast estatal (La 1, Telecinco, Cuatro, Antena 3 i La Sexta), a banda de tres canals esportius (Esport 3, Gol i TDP). Pel que fa a la ràdio, ha analitzat les d’àmbit català (Catalunya Ràdio i RAC1) i també les tres estatals de més audiència (SER, Cope i Onda Cero). L’estudi no s’ha limitat a les emissions per ones, sinó que s'ha fixat també en les pàgines web dels mitjans i en les principals plataformes de vídeo en 'streaming', com YouTube. En aquest últim cas, l’organisme alerta de la proliferació de vídeos que prometen viure de les apostes si s’és constant i es té un mètode determinat.

Gol TV és qui més anuncis d’aquesta tipologia col·locava (69), la meitat dels quals en horari protegit (32), al llarg dels dos dies estudiats. La seguien La Sexta (39/10), Cuatro (22/9), BeIN La Liga (17/17), Telecinco (15/8) i Antena 3 (13/2). TV3, 8TV, La 1 i Teledeporte no en tenen. Esport 3 sí, però no en horari de protecció.

Tot i que la televisió, per la seva penetració, és la que causa més alarma, el CAC constata que el percentatge d’anuncis d’apostes emesos en horari infantil a la ràdio arriba al 84,5%.

El precedent del Regne Unit

La demanda de prohibir aquests anuncis en horari infantil té un fort precedent al Regne Unit. Les principals cases d’apostes online –incloent-hi Bet265, WilliamHill i Ladbrokes– han acceptat autoregular-se i deixar d’emetre publicitat abans de les nou del vespre (i durant qualsevol partit que hagi començat abans d’aquella hora, encara que part del matx tingui lloc ja en l’horari sense protecció). El polític laborista Tom Watson explicava: “Amb 430.000 ludòpates en aquest país, entre els quals molts són menors, el nombre d’anuncis durant les emissions esportives clarament ha assolit nivells de crisi”.