Canal Sur s'atura per la vaga però els intèrprets de llengua de signes van a treballar igualment

La vaga feminista d'aquest dijous va afectar la programació de Canal Sur, que va quedar aturada durant bona part del dia, amb la pantalla en negre. Però hi va haver un col·lectiu professional que va anar a treballar igualment: els intèrprets de llengua de signes.

Això va generar una situació curiosa de la qual molts usuaris de Twitter es van fer ressò al llarg del dia: la imatge dels intèrprets asseguts en un tamboret, al costat dret de la pantalla, quiets i esperant mentre, de fons, l'únic que es veia era una pantalla negra, on no passava res. Les imatges difoses a través de les xarxes demostren que van ser com a mínim quatre els intèrprets (entre els quals, tres dones) que van aparèixer en pantalla en moments en què no hi havia emissió.

No logro comprender un sentido a esto que sea medio normal,de verdad que no,y no me vengan con que este absurdo como una catedral lo hacen por mi como mujer eh, tremendo,tremendo @canalsur pic.twitter.com/2pnvMvvZtq — Mayte no,Maite (@maitesevigadita) 8 de març de 2018

Hay muchas maneras de hacer el mamarracho o la mamarracha y CanalSur siempre encuentra la mejor. pic.twitter.com/hRlnGWMxlp — Miguel#FondoReptiles (@miguelmarcoruiz) 8 de març de 2018

🎥 Según Canal Sur Tv dicen que están con la igualdad, pues que se lo digan al traductor de signos en pantalla... que se nos duerme 😴😴 #DiadelaMujerTrabajadora pic.twitter.com/XsH7anq2Ae — Álex Zea (@alexzeaphoto) 8 de març de 2018

Canal sur ha muerto y esta señora lleva inmóvil más de 10 minutos. Que alguien la ayude por favor. pic.twitter.com/b1uIO2HPCo — Antonioski® (@Antonioski589) 8 de març de 2018

Els intèrprets de llengua de signes apareixen habitualment a Canal Sur 2, la segona cadena de la televisió autonòmica andalusa, que emet la mateixa programació que el canal principal però amb subtítols, llengua de signes i audiodescripció.