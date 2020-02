Carolina Pecharromán serà l'editora d'igualtat de TVE

Carolina Pecharromán assumirà el càrrec d'editora d'igualtat de TVE a partir de l'1 de març, després d'haver sigut proposada per Enric Hernández, director d'informació i actualitat de la televisió pública. D'aquesta manera, la periodista substitueix Alicia Gómez Montano, que va morir al gener. Pecharromán porta gairebé 30 anys vinculada a TVE, on és redactora fixa per oposició.

Tot i que Pecharromán ha sigut nomenada ara, durant l'etapa de Gómez Montano ja va col·laborar amb l'àrea d'igualtat a través del portal Todxs por igual, on és responsable de l'espai Las píldoras de Carol, pel qual ha sigut finalista del premi Columbine 2019 de periodisme.

La periodista, nascuda a Madrid l'any 1969, és llicenciada en ciències de la informació per la Universidad Complutense de Madrid i en història moderna i contemporània per la Universitat Autònoma de Madrid, on actualment fa recerca doctoral en història de les dones. Els seus inicis professionals van ser en publicacions periòdiques, i després va fer el salt a TVE. A la televisió pública ha treballat tant en programes d'entreteniment com en documentals de divulgació científica i històrica. A més, ha ocupat diferents càrrecs com adjunta a la direcció de l'àrea d'internacional.