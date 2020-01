Mor Alicia Gómez Montano, històrica de RTVE

L'exdirectora d' Informe semanal entre el 2004 i el 2012, Alicia Gómez Montano, ha mort aquest dissabte, als 64 anys. La periodista exercia en l'actualitat d'editora d'igualtat a TVE –on vetllava per la representació paritària en continguts i per l'equilibri al si de la corporació– i era una de les treballadores de la casa que va presentar candidatura per dirigir el servei públic. El comitè d'experts li va atorgar la millor puntuació d'entre els 20 finalistes (en un procés que ha quedat encallat políticament). Montano va estar quatre dècades vinculada a l'ens, durant les quals va treballar a programes com En portada i va elaborar reportatges premiats com ara La vuelta de los voluntarios de la libertad, medalla de plata al Festival de Cinema de Nova York. Un dels seus últims projectes va ser 1000 dones assassinades, en què recordava el miler de dones víctimes mortals de la violència masclista (des que se'n tenen estadístiques a Espanya).

Des de l'Acadèmia de la Televisió es lamentava la seva pèrdua, pel que tenia de "figura clau de la televisió". També els sindicats se sumaven als condols i subratllaven "la capacitat i professionalitat" de Montano.