'El ala oeste de la Casa Blanca' tornarà amb un capítol especial per animar el vot als EUA

El ala oeste de la Casa Blanca (1999-2006), una de les sèries més prestigioses de finals dels anys 90 i principis dels 2000, prepara un episodi especial amb el seu repartiment original per animar els nord-americans a anar a votar en les eleccions del 3 de novembre. L'episodi es podrà veure a través de la plataforma HBO Max. Aaron Sorkin, creador de la sèrie, agafarà les regnes d'aquest retorn, en el qual participaran Martin Sheen, Allison Janney, Rob Lowe, Dulé Hill, Janel Moloney, Richard Schiff i Bradley Whitford.

Segons ha avançat la plataforma, el capítol consistirà en una versió teatralitzada de l'episodi Hartsfield's Landing, que pertany a la tercera temporada de la sèrie. "L'equip creatiu i el repartiment han organitzat aquesta producció històrica per conscienciar i donar suport a la missió de When We All Vote, una organització benèfica i no partidista copresidida per Michelle Obama i nascuda per fer augmentar la participació en cada elecció", ha explicat la plataforma. De fet, està previst que l'ex primera dama dels Estats Units faci una aparició especial en el capítol.

El capítol, per al qual Sorkin escriurà nou material, es rodarà al teatre Orpheum de Los Angeles a l'octubre per tenir-lo a punt just abans de les eleccions. L'especial d' El ala oeste de la Casa Blanca és el segon retorn d'una sèrie clàssica que anuncia HBO Max: la plataforma també té en marxa un retrobament de Friends, tot i que a causa del coronavirus s'ha hagut d'endarrerir fins que sigui segur rodar amb públic.