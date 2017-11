Investiguen el 'senyor Bohigues' del 'Versió RAC1' per un acudit sobre els policies del vaixell del Piolín

L'actor Eduard Biosca, que dona vida al personatge del senyor Bohigues al Versió RAC1', haurà d'anar a declarar com a investigat davant del jutge per un acudit que va pronunciar al programa del dia 20 d'octubre. Els col·laboradors del magazín que presenta Toni Clapés parlaven sobre la denúncia que havien fet els agents de policia allotjats en dos vaixells al port de Barcelona, i van fer referència al fet que hi havia rates. "A tots els vaixells hi ha rates", va afirmar Clapés, i el personatge va respondre, en referència als policies: "Les primeres 10.000 rates ja les van portar de Madrid". El públic present a l'estudi va riure, però immediatament Clapés va demanar: "No li rigueu això". 'El món a RAC1' ha reproduït el tall aquest dijous al matí [ minut 19.00 de l'àudio]:

El mateix Biosca ha explicat a través de Facebook que l'han "citat a declarar als jutjats com a investigat", i ha lamentat: "En aquest país als actors ens imputen per les opinions dels personatges que interpretem". En un tuit, l'actor s'ha mostrat "tranquil" perquè, segons li han dit, la citació "no té gaire recorregut".

Moltes gracies a tots pel vostre recolzament. Estic tranquil. M'han dit que aquesta citació no té massa recorregut. Però vaja, en el país que estem... pic.twitter.com/sSvUrZyBMN — Eduard Biosca (@EduardBiosca) 16 de novembre de 2017

Segons 'Eldiario.es', Biosca va ser denunciat per sindicats policials i està investigat per un presumpte delicte d'injúries contra els cossos i forces de seguretat de l'Estat. Precisament aquest dijous ha declarat davant la jutge l'autor d'un acudit d''El Jueves', acusat també d'injúries a la policia.

El senyor Bohigues -que també va col·laborar al programa de TV3 'Còmics'- és un personatge de ficció amb una visió molt simplificada del món que es dedica a comentar l'actualitat des de la barra d'un bar, amb l'escuradents a la boca.