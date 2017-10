El Col·legi de Llicenciats en Educació Física denuncien una professora d''Operación Triunfo' per intrusisme

El Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya han interposat una denuncia contra Magali Dalix, professora de forma física i vida sana de la nova edició d''Operación Triunfo', que es va estrenar aquest dilluns a TVE, 16 anys després del debut del format a la televisió.

En el seu comunicat, el col·legi professional assegura que, després d'examinar la documentació que ha d'acreditar la titulació de la professora i que van sol·licitar a Dalix, han decidit denunciar-la per "garantir el correcte exercici de les professions de l'activitat física i de l'esport". Recorden que una de les obligacions del col·legi és evitar l'intrusisme.

Segons els responsables d''Operación Triunfo', Magali Dalix, coneguda per haver concebut un entrenament batejat com a mètode Magali, "activarà físicament i mentalment" els concursants d'aquesta edició. Les classes de la professora es basen en els tres pilars del seu mètode: "'Train hard', be strong and live better'" ('Entrena dur, sigues fort i viu millor').