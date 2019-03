Competència estudia sancionar Mediaset i Atresmedia per haver incomplert les normes d'emissió dels resums de la Lliga

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha incoat un expedient sancionador contra Atresmedia i un altre contra Mediaset per suposats incompliments de les normes fixades pel mateix regulador per a l'emissió de resums dels partits de la lliga de futbol. La Comissió considera que els dos grups audiovisuals, a l'ignorar les seves decisions podrien haver vulnerat l'article 58.5 de la llei de la comunicació audiovisual, que qualifica d'infracció molt greu "l'incompliment de les instruccions i decisions de l'autoritat audiovisual" i determina que aquest tipus d'actuacions es poden sancionar amb entre 100.001 i 500.000 euros.

L'any 2016, Competència va emetre diverses resolucions que fixaven que totes les cadenes de televisió tenien dret a emetre resums dels partits de les principals competicions futbolístiques (principalment, la Lliga i la Lliga de Campions), però amb algunes limitacions: es podien oferir com a màxim 90 segons d'imatges de cada enfrontament, i cada resum es podia emetre només dues vegades, durant les 24 hores posteriors a la finalització del partit i exclusivament en programes "d'informació general", és a dir, en informatius, i no en programes especialitzats d'esports, ja que el dret a emetre aquests espais deriva del fet que es tracta d'esdeveniments "d'interès general" i, per tant, respon al dret dels espectadors a rebre informació.

Només les cadenes que hagin adquirit els drets d'emissió dels resums (que estan adjudicats a Mediapro fins al 2021 en el cas de la Champions i fins al 2022 pel que fa a la Lliga) poden emetre'n versions més llargues i sense restriccions temporals o sobre els tipus de programes.

La CNMC, però, creu que Atresmedia i Mediaset estan incomplint aquestes condicions i per això els ha obert expedients, que es resoldran en un termini màxim de tres mesos.