Convoquen el premi de periodisme María Luz Morales

El juliol de 1936, una dona accedia per primer cop a Espanya a la direcció d’un diari generalista. Era María Luz Morales, que va exercir com a màxima responsable editorial de La Vanguardia fins al febrer de 1937. Per tercer any, es convoca un premi periodístic amb el nom d’aquesta reportera per premiar els treballs ja publicats que versin sobre l’empoderament de les dones i els feminismes en qualsevol dels seus vessants. El guardó el convoquen la Fundació Catalunya-La Pedrera i l’Observatori Cultural de Gènere, amb la col·laboració del diari ARA.

“D’entre les dones que van protagonitzar la Barcelona cultural del segle XX, María Luz Morales va ser una de les més valuoses tant pel seu paper rellevant en els anys republicans com pels molts camps que va cultivar dins del periodisme, i també per la seva abundant producció literària, avui massa oblidada i que mereix ser recuperada -com explica M. Àngels Cabré, escriptora i directora de l’Observatori Cultural de Gènere-. Va ser una lletraferida culta, vocacional i talentosa”.

Poden optar a aquest premi tots els articles periodístics publicats al llarg del 2018 en qualsevol de les llengües de l’Estat. El jurat escollirà un primer premi i un accèssit, dotats amb 2.000 i 1.000 euros, respectivament. Les candidatures seran avaluades per Marina Subirats, Esther Vera (directora de l’ARA), Marga Viza (directora de l’àrea de cultura de la Fundació Catalunya-La Pedrera), Mavi Carrasco (presidenta de l’ADPC, Associació de Dones Periodistes), M. Àngels Cabré i els periodistes Ariadna Oltra i Lluís Reales.

Els originals poden presentar-se fins al 21 de juny i l’acte de lliurament tindrà lloc el 8 de juliol de 2019 a la Pedrera. Podeu consultar les bases completes de la convocatòria en aquest enllaç.