Cosmo aposta per l’‘arctic noir’ canadenc amb ‘The wall’

El nordic noir es va fer popular gràcies a les ficcions escandinaves, però en els últims temps el gènere ha donat lloc a múltiples ramificacions. Una d’elles és l’ arctic noir, les històries negres ambientades en escenaris gèlids. Cosmo estrena avui una nova mostra d’aquesta variant, The wall, una sèrie que té lloc al remot poble canadenc de Fermont. Fins a aquesta apartada població va Céline Trudeau (Isabel Richer), una policia del Quebec que ha sigut reclutada per investigar el misteriós assassinat d’una ballarina que ha aparegut coberta amb una màscara xinesa. La nouvinguda haurà de formar equip amb Alexandre Théberge (Alexandre Landry), un jove policia local amb qui experimentarà una forta tensió sexual. Una de les particularitats de Fermont és que gairebé tota la seva població -que es dedica principalment a la mineria- viu dins d’una estructura de 50 metres d’alçada i més d’un quilòmetre de longitud que els protegeix de les inclemències meteorològiques de la zona. The wall, que té una primera temporada de vuit episodis, ha sigut renovada per a una segona entrega que tractarà un cas completament diferent.