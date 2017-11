Culpabilitzar la víctima, també de la pèrdua de l'EMA

260x366 Portada de l'Abc, 21 de novembre del 2017 Portada de l'Abc, 21 de novembre del 2017

Dos titulars on la interpretació devora la notícia: "Europa castiga Barcelona per esperonar la independència" ('El Mundo') i "Barcelona paga el preu del separatisme" ('Abc'). En tots dos casos, s'omet la informació bàsica –que la capital catalana no serà la seu de l'Agència Europea de Medicaments– per oferir un presumpte anàlisi. I escric 'presumpte' perquè no és clar quins han sigut els motius pels quals Barcelona ha descavalcat. I, fins i tot si assumim que la situació política hi té a veure, caldria saber si la responsabilitat recau en la voluntat de la meitat dels catalans de desempallegar-se d'Espanya o bé en el fet que la ministra de Sanitat, aparentment, no va comprar vots amb favors (com sí que fan els seus homòlegs quan es tracta de perjudicar les aspiracions catalanes). O bé si es van fer enrere després de veure les càrregues policials. O els empresonaments polítics. Tant se val, la premsa de Madrid –excepte 'El País', que ofereix un titular neutre– ja tenia decidit que si Barcelona perdia davant qualsevol altra candidatura seria per culpa del pèrfid separatisme. De la mateixa manera que, si hagués guanyat, o bé s'hauria dit que era 'a pesar de' l'independentisme o bé gràcies a la inestimable col·laboració de l'Estat. Era un 'lose-lose' de manual: o 'mejor unidos', o 'mejor hundidos'.

Sobre ferums

"El drama d'Anna Gabriel: busca una feina ben remunerada després de ser pentinada per la CUP", diu un titular de 'Periodista Digital'. L'avanttítol aclareix que, de fet, marxa per un automatisme (i per tant contradiu el sentit del titular). En concret, diu: "Els estatuts interns de la CUP impedeixen a l'antidesodorant repetir en la candidatura de la seva formació". Però, esclar, els problemes de delicte d'odi són a Twitter.