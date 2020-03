Disney+ aterrarà el 24 de març sense el català, però no el descarta

Disney+, la plataforma en streaming del gegant de l'entreteniment, ha presentat el que serà el seu catàleg inicial, amb més de 500 pel·lícules, 300 sèries i 25 programes originals. El català, però, no serà una opció disponible, si més no d'entrada, tal com ha pogut confirmar l'ARA. Fonts en nom de la companyia expliquen que això serà així "per les complexitats tècniques que suposa un llançament d'aquesta magnitud". En tot cas, asseguren que "la companyia està treballant en possibles opcions que puguin incorporar-se més endavant".

El servei es posarà en marxa el 24 de març i oferirà el contingut més popular dels segells de Disney, que inclouen Pixar, Marvel, Star Wars i National Geographic. A més, fruit de la compra de Fox, oferirà també els més de 600 episodis disponibles d' Els Simpson.

En el capítol de pel·lícules, alguns dels títols destacats són Black panther, Guardianes de la galaxia, Toy story o la versió del 2019 d' El rey león. Pel que fa a sèries, hi haurà Hannah Montana i Los magos de Waverly Place, com a propostes destacades entre els clàssics, i la nova The mandalorian com a principal atractiu, que suposa el trasllat més ambiciós a la pantalla petita de l'univers Star Wars.

El servei es pot contractar per un any al preu de 59,99 euros, fins al 23 de març. Després, la tarifa serà de 6,99 euros mensuals o bé 69,99 euros per un any. A banda d'Espanya, Disney+ desembarcarà també aquell dia al Regne Unit, Irlanda, França, Alemanya, Itàlia, Àustria i Suïssa.