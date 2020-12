Disney+ fa un vaitot: 10 sèries 'Star Wars', 10 sèries Marvel i més

L'univers s'expandeix acceleradament i el d'Star Wars, més. Disney+ ha anunciat que prepara 10 sèries de la saga Star Wars per a la seva plataforma en 'streaming'. No serà l'única franquícia de la companyia que aposta per créixer a través de Disney+: també Marvel sumarà 10 sèries en els propers anys i hi haurà una quinzena de sèries noves d'altres temàtiques. L'anunci el va fer Kareem Daniel, el nou cap de distribució de Disney, en el decurs del Dia de l'Inversor celebrat aquest dijous.

La informació va ser escassa . L'executiu no va aclarir en quin termini planificava totes aquestes estrenes i no va estendre's gaire en cada futur títol. Però l'anunci llançava un missatge clar: Disney vol apostar al màxim per la seva plataforma en streaming. I, a diferència de HBO Max, no ho vol fer a costa de sacrificar les estrenes en sales de cinema sinó redoblant els esforços de producció en les franquícies més populars adquirides els darrers anys.

Algunes de les sèries que hi ha confirmades són:

Andor. Una preqüela del film Rogue one –que al seu torn era un una història independent situada temporalment just abans de l'episodi quart– centrada en el personatge Cassian Andor, interpretat a la pel·lícula per Diego Luna. Aquesta sèrie ja està en producció i s'estrenarà el 2022.

Obi-Wan Kenobi. Al març començarà a filmar-se una de les sèries amb més pressupost. El protagonista serà Ewan McGregor, reprenent el seu paper com a entrenador jedi del jove Anakin Skywalker que ja va assumir als capítols primer a tercer. L'acompanyarà també Hayden Christensen, que apaireixia així mateix al segon i tercer film.

The Rangers of the New Republica i Ahsoka. dos spin-offs de la sèrie The Mandalorian que Disney+ ja està emetent, amb Jon Frvreau i Dave Filoni com a responsables.

Lando. L'amic de Han Solo, Lando Calrissian, també tindrà sèrie, en aquest cas de la mà del creador Justin Simien ( Dear white people)

The Acolyte. La saga observa poca paritat, així que aquesta sèrie, dominada per personatges femenins, intenta redimir la plataforma. La creadora de Russian Doll, Leslye Headland, lidera el projecte.

Star Wars: The Bad Batch. Sèrie animada, que reprèn el fil de Star Wars: The Clone Wars.

Star Wars: Visions. Deu animadors japonesos diferents ofereixen la seva mirada particular a l'univers Star Wars, en deu curtmetratges.

A Droid Story. Els immortals R2-D2 i C-3PO seran protagonistes d'una sèrie animada que elabprarà l'equip de Lucasfilm Animation.