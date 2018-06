Dos anys per tornar a reantenitzar

Espanya va arribar tres mesos tard a la liberalització del primer dividend digital i ara començarà amb retard el camí cap al segon. Aquest dissabte s’acaba el termini que va fixar el Parlament Europeu el maig de l’any passat perquè els estats membres de la Unió Europea presentessin el seu full de ruta de cara a l’alliberament d’aquest segon dividend, que ha de ser una realitat el 30 de juny del 2020 -tot i que es podria endarrerir dos anys més per causes justificades-. De moment, però, el pla espanyol no ha vist la llum.

El novembre passat el ministeri d’Indústria va obrir una consulta pública per recollir les demandes de tots els sectors afectats (operadors de televisió i de telecomunicacions, antenistes, associacions d’usuaris, administracions públiques, etc.), i al febrer en va presentar les conclusions. A partir d’aquest document, segons va publicar fa unes setmanes El Español, l’anterior govern del Partit Popular havia començat a desenvolupar el seu pla, però amb el relleu a l’executiu la redacció del text, que ja estava pràcticament enllestida, es va aturar, perquè el nou govern socialista volia introduir-hi alguns canvis. Això ha provocat que, a l’hora de la veritat, el full de ruta no s’hagi pogut presentar dins del termini previst. El ministeri d’Economia i Empresa (del qual depèn actualment la secretaria d’estat per a la Societat de la Informació, que amb el PP penjava d’Indústria) no ha fixat cap nova data per a la presentació del document.

El 5G pren espai a la televisió

En qualsevol cas, d’aquí exactament dos anys -si es compleix, aquest cop sí, el calendari fixat per la UE- el tram de l’espectre radioelèctric comprès entre els 694 i els 790 mHz, que actualment forma part de la banda de freqüències que s’utilitza per a les emissions de la televisió digital terrestre (TDT), haurà de quedar buit per tal que es pugui destinar a les xarxes de telefonia mòbil de cinquena generació, conegudes com a 5G. Això obligarà, doncs, a traslladar a altres freqüències més baixes els múltiplexs (grups de canals que emeten a través de la mateixa freqüència) que estan ubicats en aquest espai. La situació serà similar a la que es va viure la tardor del 2014, quan es va alliberar la banda de freqüències entre els 790 i els 890 mHz (coneguda com a primer dividend digital) per reservar-la per a la telefonia mòbil 4G. En aquella ocasió, la UE va concedir a Espanya una pròrroga de dos anys respecte al termini previst inicialment i va determinar que havia de culminar el procés, com a molt tard, el 31 de desembre del 2014. Però el retard en l’inici de les actuacions per part del govern espanyol i la gran quantitat d’edificis que van haver d’adaptar les antenes en poques setmanes va obligar a ajornar tres mesos, fins al 31 de març del 2015, la liberalització definitiva d’aquella part de l’espectre radioelèctric. El compromís de la UE és que, com a mínim fins al 2030, no es tornarà a reduir l’àmbit de freqüències reservat a la TDT.

Abans del 30 de juny del 2020, però, sí que caldrà repetir el farragós procés de trucar a l’instal·lador perquè adapti l’antena a les noves freqüències que s’assignin als múltiplexs afectats, i posteriorment sintonitzar de nou els aparells de televisió perquè trobin els canals en la seva nova ubicació. L’afectació real per als ciutadans, però, variarà molt en funció del lloc on visquin. L’arribada d’aquest segon dividend digital ja estava prevista (sense una data concreta) quan es va alliberar el primer, de manera que el ministeri d’Indústria ja ho va tenir en compte en el pla tècnic de la TDT que va regular aquell procés. Així, el reial decret que aprovava aquest pla assenyalava que s’hauria d’evitar “tant com fos possible” la utilització de les freqüències situades entre els 694 i els 790 mHz.

Aquest principi es va complir al peu de la lletra en alguns territoris, com ara l’àrea metropolitana de Barcelona, però en altres zones es va quedar en una simple declaració d’intencions. Això significa que, en principi, a l’entorn més pròxim a la capital catalana tots els canals es quedaran allà on són i no caldrà fer res per adaptar-se a la nova situació, però que al Camp de Tarragona, per exemple, s’haurà de canviar la ubicació de quatre múltiplexs, que acullen una vintena de canals. A la resta d’Espanya la situació és similar, amb algunes àrees geogràfiques (poques) en què tots els canals ja emeten per sota dels 694 mHz i altres que tenen fins a cinc múltiplexs en la zona que s’haurà d’alliberar.

Oportunitat per avançar

Com es durà a terme aquest procediment, i amb quin calendari, és encara una incògnita, a l’espera del pla del govern que ho ha de regular, que s’hauria d’haver presentat avui. Però de moment la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha elaborat un informe en què alerta que serà molt complicat mantenir el nombre de múltiplexs actual en un espai més reduït i que, en tot cas, per aconseguir-ho caldria planificar molt acuradament la nova distribució de freqüències. Davant d’aquesta situació, l’organisme proposa aprofitar la reestructuració de l’espectre per impulsar canvis tecnològics que permetin, d’una banda, optimitzar-ne l’ús -de manera que un àmbit de freqüències més reduït pugui acollir el mateix nombre de canals- i, de l’altra, millorar la qualitat de la imatge i preparar el terreny de cara a la futura generalització de les emissions en qualitat 4K, d’ultraalta definició.

La CNMC també adverteix, però, que si s’opta per aplicar les millores més ambicioses (consistents a adoptar l’estàndard de transmissió DVB-T2 i l’estàndard de codificació H.265) l’impacte sobre els ciutadans creixerà exponencialment, ja que la pràctica totalitat dels televisors en funcionament avui a Espanya són incompatibles amb aquestes tecnologies. Això obligaria, per tant, a renovar el parc de televisors o, si més no, a incorporar-hi adaptadors externs que els permetin rebre el senyal i descodificar-lo. En tot cas, l’informe també proposa al govern espanyol que el projecte que s’acabi aprovant prevegi, tal com va passar l’última vegada, la concessió d’ajuts econòmics als ciutadans per tal que puguin fer front tant a la reantenització com, si s’escau, a la renovació del televisor.