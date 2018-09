L'Epi i el Blas eren parella, segons un dels guionistes de 'Barri Sèsam'

La relació que unia l'Epi i el Blas anava més enllà de l'amistat, segons Mark Saltzman, un dels guionistes de 'Barri Sèsam'. En una entrevista al portal 'Queery', Saltzman assegura que, per A ell, els dos populars 'muppets' eren parella: "Sempre vaig tenir la sensació que, sense cap gran intenció oculta, quan jo escrivia [guions de] l'Epi i el Blas, ho eren. No tenia cap altra manera de contextualitzar-los ", afirma el guionista, que recorda que aquesta possibilitat era un rumor que sempre havia circulat al voltant dels dos personatges.

Saltzman explica que en l'època en què ell treballava a 'Barri Sèsam', ell ja sortia amb el muntador de cinema Arnold Glassman, que va ser la seva parella durant 20 anys, fins que va morir el 2003. "Més d'un es referia a l'Arnie i a mi com a Bert i Ernie [el nom en anglès de l'Epi i el Blas]", diu el guionista. Segons ell, de fet, la relació entre ell i la seva parella era similar a la que tenien els dos personatges: Glassman era "organitzat", com l'Epi, i ell mateix era el bromista, com el Blas. "Allò era la relació de l'Epi i el Blas. No sé de quina altra manera els hauria pogut escriure, sinó com una parella enamorada", reflexiona.

De totes maneres, la versió de Saltzmann contradiu la que van donar fa set anys els productors de 'Barri Sèsam', que van afirmar que l'Epi i el Blas eren només amics. "Tot i que són identificats com a personatges masculins i tenen molts trets masculins, no tenen orientació sexual", asseguraven llavors els responsables del programa. El 2013, però, la revista 'The New Yorker' els mostrava en portada com si fossin parella arran d'una sentència del Tribunal Suprem dels Estats Units a favor del matrimoni homosexual.