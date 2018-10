Els ‘Escrits de presó’ de Joaquim Forn, amb l’ARA

Divendres que ve farà un any que Joaquim Forn és a la presó. Al llarg d’aquests dotze mesos que ha passat entre Estremera i Lledoners, l’exconseller d’Interior ha escrit un dietari on ha abocat les seves reflexions sobre la pèrdua de llibertat, sobre els moments durs i emotius que ha viscut entre reixes, sobre el seu dia a dia a la cel·la i sobre els esdeveniments que el van acabar portant a ser empresonat de forma provisional i el desenvolupament posterior de la situació política catalana. Aquests textos han quedat recollits al llibre Escrits de presó, editat per Enciclopèdia, que l’ARA oferirà el cap de setmana del 3 i 4 de novembre per 19,50 euros.

La primera entrada del dietari té data del 2 de novembre del 2017, el dia que Forn i vuit exmembres més del Govern van ser enviats a la presó per ordre de la jutge Carmen Lamela. Aquella nit, l’extitular d’Interior va escriure: “Tinc por. Ho reconec. Mai no m’hauria pensat que podria entrar en una presó, i ara ja hi soc”. En entrades posteriors parla del “cop de maça” que va rebre el 4 de desembre, en saber que ell i Oriol Junqueras, a diferència dels seus companys de Govern, no podrien sortir en llibertat. El 23 de març, quan alguns dels altres exconsellers van ser enviats novament a la presó, Forn va anotar: “Quina tristor! Quina ràbia i impotència! No he pogut ni sopar, estic desolat”.

Reflexions com aquestes converteixen Escrits de presó en un document històric de gran valor per interpretar el moment polític actual i per entendre com l’estan vivint els presos polítics.