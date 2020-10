'Euphoria' tornarà amb dos episodis especials

A l'espera de la segona temporada, que s'estrenarà el 2021 a causa del coronavirus, la sèrie Euphoria de la HBO ha anunciat que farà dos episodis especials, el primer dels quals es podrà veure el 7 de desembre. El rodatge de la segona temporada es va haver d'ajornar a causa del coronavirus i, de fet, els episodis especials, que s'han gravat seguint les normes sanitàries i amb un equip molt més reduït del que és habitual en la producció, serviran de pont entre la primera i la segona entrega.

El primer dels dos episodis es titula Los problemas no duran siempre i seguirà la Rue, una adolescent amb addicció a les drogues, durant la celebració de Nadal, temps després que la Jules la deixés a l'estació de tren. A més de comptar amb Zendaya, que va guanyar l'Emmy d'aquest any a la millor actriu dramàtica, en l'episodi també hi participa Colman Domingo, que ja apareixia a la primera temporada de la sèrie interpretant l'Ali, un home que coneix la Rue en les reunions de Narcòtics Anònims.