Explicar l'actualitat espanyola amb personatges de tebeo

260x366 portada abc 08/11/18 portada abc 08/11/18

Si amb la decisió del Suprem sobre l’impost de les hipoteques els diaris ja van quedar retratats per la seva servitud a la banca, ara que Sánchez regularà per llei que siguin les entitats qui paguin, uns quants rotatius han abandonat el decòrum i es posicionen descaradament al costat dels pobres i desvalguts bancs. "Sánchez s’erigeix en justicier i colpeja els jutges i la banca", diu ‘El Mundo’ en primera pàgina, coherent amb el fet que, un dia abans, tractava el Suprem de llibertador. Justiciers i llibertadors: el periodisme reduït a personatges de tebeo. "Sánchez treu rèdit de les hipoteques", remuga l’‘Abc’. "Gir populista de Sánchez: corregeix els jutges perquè la banca pagui", escriu ‘La Razón’. Fins i tot en ‘El País’ hi detecto un punt de contrarietat: "Sánchez reformarà l’impost de les hipoteques per decret". Tothom sap que "per decret", en premsa, acostuma a voler dir "pels seus sants pebrots/ovaris", només que en finolis. Destacar que és per decret que es canvia, d’alguna manera, posa èmfasi que es fa sortint dels cabals ordinaris. En el cas de premsa catalana, titulars molt més neutres. També és interessant analitzar l’opció d’‘El Punt Avui’, que no concedeix al president espanyol el cop d’efecte: en comptes de donar la notícia de la reforma legislativa anunciada, ho deixa en "Sánchez topa amb el Suprem per l’impost de les hipoteques".

En tot cas, els periodistes escrivim que seran els bancs els que pagaran aquest 1,5% perquè efectivament així serà formalment i constarà al 'Butlletí Oficial de l’Estat'. Però, un cop els bancs adaptin les condicions de les seves hipoteques per repercutir-hi aquest impost, haurem de revisar aquesta eufòria. Al capdavall, doncs, ves que no tingués raó, per un dia i sense que serveixi de precedent, ‘La Razón’ quan tractava Sánchez –l’home gestual per excel·lència– de populista.