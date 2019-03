Facebook fitxa Newtral per detectar notícies falses

Facebook pren mesures per frenar la proliferació de notícies falses a la xarxa social. La companyia de Mark Zuckerberg ha anunciat que s'alia amb Newtral –la 'start-up' d'Ana Pastor dedicada a la verificació de dades–, Maldita.es –web independent de comprovació de dades– i l'agència de noticies AFP per detectar aquelles informacions falses que s'hagin difós a través de la xarxa. Facebook aprofita la proximitat de les eleccions del 28 d'abril per posar en marxa a Espanya el seu programa de verificació de continguts a través de tercers.

El gegant tecnològic va començar el seu programa de verificació de dades l'any 2016, just després de l'elecció de Donald Trump com a president dels Estats Units. Llavors ja va explicar que recorreria a avaluadors externs com FactCheck.org i Associated Press. Actualment, Facebook treballa amb 43 socis de tot el món que verifiquen contingut en 22 idiomes.

En un comunicat, Facebook ha destacat que els seus tres nous socis són verificadors independents i aliens a la plataforma que, a més, formen part de la International Fact-Checking Network, una xarxa que promou la verificació no partidista.

Segons ha explicat a EFE Clara Jiménez, fundadora de Maldita.es, els verificadors seleccionaran els continguts que analitzaran en funció de com es viralitzin i de com puguin ser de nocius per al discurs públic. A més, altres vies per detectar i analitzar informacions poden ser la denúncia per part d'usuaris de la plataforma o les alertes que Facebook redirigeixi als verificadors independents.

Si els verificadors de notícies determinen que la informació és falsa, la peça passarà a mostrar-se al més avall possible en la secció de notícies per reduir la seva visibilitat, un fet que, segons Facebook, "redueix la seva distribució, frena la propagació de mentides i limita el nombre de persones que ho veu". La plataforma elimina continguts i comptes que violen les seves normes comunitàries o les seves polítiques de publicitat, però no peces que contribueixen a la desinformació.

La xarxa social assegura que marcant una notícia com a falsa es pot arribar a reduir en un 80% la seva circulació i que la publicació reiterada de desinformació penalitza les pàgines i els dominis que la impulsa.