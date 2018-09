La Fundación Franco es querellarà contra Wyoming pel gag sobre l'exhumació del dictador

Els gags sobre l'exhumació de Francisco Franco que ha escenificat aquesta setmana el programa de La Sexta 'El intermedio' no han agradat a la fundació que recorda la figura del dictador, que ja ha anunciat que emprendrà mesures legals contra el director i presentador del programa, el Gran Wyoming, per un esquetx que, en la seva opinió, "no és llibertat d'expressió" sinó "una mostra vil d'odi i ràbia".

En un comunicat que cita Aristòtil i Napoleó, que es refereix a l'humorista com "el tal Wyoming" i que el qualifica d'"insignificant personatge", la Fundación Francisco Franco assegura que "amb aquesta escenificació" el presentador "ha recordat que encertat que estava Aristòtil quan definia l'home com de naturalesa animal, ja que només des d'aquesta perspectiva es pot entendre el que aquest personatge ha representat". "L'odi al rival, ni tan sols a l'enemic, el menyspreu ressentit, deshumanitza la persona que el sent", afegeix el comunicat, que adverteix Wyoming que "aviat rebrà notícies d'aquesta Fundació a l'empara de la justícia".

Així mateix, l'entitat avisa La Sexta que, excepte en cas de "rectificació oportuna", "cap persona d'aquesta fundació tornarà a acudir a la citada cadena", a la qual, recorden, "al llarg dels últims mesos" havien "atès amb amabilitat". "Sens dubte, atesa la seva característica sectària, no ens trobaran a faltar. Nosaltres tampoc", conclou el comunicat.

Els gags que han ofès la Fundación Francisco Franco estaven protagonitzats per un ninot que representava la mòmia del dictador i que va aparèixer al plató d''El intermedio' dilluns, el primer dia de la nova temporada. Wyoming i un dels col·laboradors de l'espai, Dani Mateo, intentaven reanimar-lo, inútilment, fins que el cadàver acabava rodolant pel terra del plató. Dimarts el ninot va tornar a aparèixer i acabaven arrencant-li els braços. Dimecres el personatge va tornar a aparèixer al plató, i va ser entrevistat per Thais Villas mitjançant una mèdium.

L'any passat, Wyoming i Mateo van ser denunciats per l'Associació per a la Defensa del Valle de los Caídos per un acudit sobre aquest monument franquista que, en la seva opinió, constituïa una ofensa als sentiments religiosos. El cas, però, va acabar arxivat.