Futbol sí, però no a qualsevol preu

Els drets del futbol han deixat de ser la gallina dels ous d’or per als operadors de televisió de pagament. Si més no, això és el que han expressat públicament, amb pocs dies de diferència, els responsables de dues d’aquestes plataformes, Movistar+ i Vodafone, que han advertit que consideren massa elevats els preus que estan pagant actualment per poder oferir partits de futbol als seus abonats i han assenyalat que estarien disposats a prescindir-ne si els costos no es rebaixen. En aquest sentit, el conseller delegat de Vodafone España, António Coimbra, va recordar diumenge a la nit, en una trobada amb mitjans de comunicació en el marc del Mobile World Congress, que fa sis anys el valor global a Espanya de les competicions estatals i europees era d’entre 500 i 600 milions d’euros anuals, i que ara aquest preu s’ha disparat fins als 1.300 milions.

“Hem arribat a la situació absurda que sortiria més a compte perdre tots els clients”, va assegurar Coimbra, i va posar-hi xifres concretes basant-se en la situació del seu grup. Segons va explicar, dels aproximadament 1,4 milions d’abonats que té ara mateix Vodafone TV, només 400.000 tenen contractat algun paquet de futbol. De mitjana, cadascun d’aquests clients paga uns 80 euros al mes pel conjunt dels serveis que li ofereix la companyia, però el marge de benefici per a l’empresa és del 50%, és a dir, uns 40 euros mensuals per usuari. En global, doncs, els abonats als paquets de futbol aporten a Vodafone 192 milions d’euros cada any, però en canvi la companyia inverteix més de 200 milions anuals en la compra de drets futbolístics. Dit d’una altra manera: encara que prescindir del futbol comportés que els 400.000 abonats a aquests continguts es donessin de baixa de Vodafone, la companyia hi sortira guanyant. Segons el conseller delegat, per rendibilitzar aquests drets amb els preus actuals caldria que cada client pagués entre 50 i 60 euros cada mes només pel futbol, quan les tarifes se situen ara a l’entorn dels 20 euros mensuals.

Davant d’aquesta situació, el directiu va demanar un canvi de model que vinculi més directament el preu dels drets futbolístics al nombre de clients de cada operador, i es va mostrar convençut que es trobarà una solució. Si no és així, però, va deixar clar que el seu grup no està disposat a seguir “pagant la festa perquè uns altres la disfrutin”. Les paraules de Coimbra van ser secundades ahir al matí pel conseller delegat de Vodafone a nivell internacional, Vittorio Colao, que considera que “no és una gran estratègia” per a les empreses de telecomuncacions pagar cada vegada més per determinats continguts, especialment pel futbol. Colao va recordar, a més, que al Regne Unit el preu de la Premier League es va reduir un 15% en l’última subhasta.

Les reflexions dels responsables de Vodafone van arribar tres dies després que el conseller delegat de Telefónica, Ángel Vilá, s’hagués expressat en un línia molt similar durant la presentació, dijous, dels resultats del 2017 de la companyia. Vilá va parlar de l’“exuberància irracional” dels preus del futbol i va afirmar que hi ha una possibilitat “genuïna i clara” que la plataforma de televisió del grup, Movistar+, prescindeixi de la Lliga de Campions a partir de la temporada vinent.

Negociacions imminents

Amb aquestes declaracions, Vodafone i Telefónica han fixat les seves posicions de partida de cara a les negociacions que, durant les pròximes setmanes i mesos, hauran de mantenir amb Mediapro per incorporar novament (o no) la Champions a la seva oferta de continguts. La productora de Jaume Roures, que ja ha sigut la titular d’aquests drets durant el període 2015-2018, es va adjudicar l’estiu passat els de les tres pròximes temporades, amb una novetat: a partir d’ara no hi haurà cap partit en obert, i tota la competició s’emetrà a través de BeIN Sports, el canal de pagament de Mediapro.

La productora, però, no disposa de cap plataforma pròpia a través de la qual distribuir aquest canal (més enllà de la web Beinconnect.es), de manera que necessita negociar amb els operadors de televisió de pagament per col·locar-hi BeIN. Fa tres anys, els contractes amb Vodafone i Orange es van tancar sense gaires dificultats, però Movistar+ (la principal plataforma de pagament a Espanya, amb prop de 4 milions d’abonats) considerava que Mediapro li demanava massa diners i l’acord no es va tancar fins a mitja temporada. Els contractes actuals vencen aquest estiu.

A aquesta negociació per la Champions s’hi sumarà, previsiblement a partir de l’abril, la subhasta dels drets de la Lliga per al període 2019-2022. Actualment, Mediapro explota nou dels deu partits de cada jornada de la Primera Divisió (un en obert a Gol i els altres a BeIN La Liga, un canal que també està disponible a les tres principals plataformes de pagament), mentre que Movistar+ emet el millor partit de cada cap de setmana a través de Movistar Partidazo. Per quedar-se aquests drets, Telefónica va pagar, en l’última subhasta, 750 milions per als tres anys de contracte. La setmana passada, però, Vilá també va deixar clar que, en aquest cas, la seva companyia seguirà els mateixos criteris que amb la Champions: serà “extremadament racional” i actuarà amb “disciplina financera” a l’hora de presentar les possibles ofertes.

Aposta per la ficció

La pèrdua d’interès dels canals de pagament pel futbol ja s’havia visualitzat l’estiu del 2016, quan la UEFA no va trobar comprador a Espanya per al paquet de 28 partits de l’Eurocopa que s’havien reservat per a aquesta finestra d’explotació, i els va acabar oferint gratuïtament a través de la seva web.

Tot plegat evidencia que el futbol, que tradicionalment havia estat el gran reclam dels canals de pagament per atraure nous abonats, està perdent terreny en benefici de la ficció. Durant els últims anys, Orange i Vodafone han tancat acords amb Netflix i la HBO per oferir les sèries d’aquestes plataformes als seus clients, i s’espera que properament Movistar+ anunciï també una aliança amb Netflix perquè totes les seves produccions s’incorporin a l’oferta del servei de Telefónica. Aquest moviment, sumat a l’aposta que Movistar+ està fent per la producció pròpia de ficció, li ha de permetre confeccionar un catàleg prou atractiu per no haver de dependre del futbol per sumar nous clients.