Gaspar Hernàndez porta ‘L’ofici de viure’ a TV3

Després de deu anys oferint eines per al benestar emocional des de Catalunya Ràdio, Gaspar Hernàndez porta ara el seu programa, L’ofici de viure, a TV3. L’espai aterrarà a la graella de la televisió pública en un moment socialment convuls, i ho farà amb la voluntat d’aportar “eines” que ajudin els espectadors a afrontar la situació amb més “pau interior”. “El nostre propòsit sobretot és ser útils. Intentem sembrar una llavor constructiva des d’un mitjà públic en un moment en què, a nivell col·lectiu, psicològicament no podem dir que les coses siguin fàcils”, explica Hernàndez a l’ARA.

En aquest sentit, el primer capítol, que s’emet demà a les 23.45, és tota una declaració d’intencions. Es titula Com tenir més alegria, i hi participen tres persones que ofereixen respostes molt variades a aquest plantejament: a través de la meditació, de l’alimentació o del contacte amb la naturalesa. Cada capítol, d’uns 30 minuts, s’estructura a partir de tres entrevistes en profunditat amb persones que proposen “altres maneres de viure i de pensar”. La majoria de convidats són alhora especialistes en el tema i testimonis que han posat en pràctica allò que defensen i que expliquen com “ha transformat la seva vida”.

Moltes d’aquestes persones formen part del centenar de col·laboradors habituals de la versió radiofònica de L’ofici de viure. Segons Hernàndez, a l’hora de fer el salt a la pantalla el programa mantindrà “l’esperit” però canviarà “tant en la forma com en el fons”. Així, l’espai de TV3 buscarà un enfocament més pràctic, amb la intenció d’arribar a un públic ampli i generalista. “A la ràdio ens adrecem a una audiència que ha anat fent un camí amb nosaltres, però a la televisió comencem de zero”, explica el presentador. El programa adoptarà un to “planer” i “humil”, evitarà “donar cap mena de consell ni posicionar-se per sobre de ningú” i intentarà fer sentir als espectadors que els estan parlant “de la seva realitat psicològica i emocional”. La llibertat, la meditació, la intuïció o la por seran alguns dels temes que s’abordaran al llarg de les 13 entregues de què consta el programa.

“En aquests moments la segona causa de baixa laboral a Catalunya són l’ansietat, l’estrès i la depressió. No ens hem de centrar només en les eines per curar-ho, sinó també en com prevenir-ho”, reflexiona Hernàndez, que alerta que, des de la perspectiva psicològica i emocional, “la societat occidental està un punt malalta” i que, en canvi, no hi ha cap programa de televisió a Espanya centrat en aquest tipus de continguts, que, d’altra banda, tenen una audiència fidel a la ràdio i també a través d’internet, fins al punt que L’ofici de viure és un dels programes de ràdio en català més escoltats a la xarxa. “Creiem que des d’una televisió pública part de la nostra feina pot ser contribuir al benestar emocional de la població”, conclou.