Gonzo debuta a ‘Salvados’ amb l’assetjament sexual a la feina

Salvados inaugura aquesta nit (21.30 h) la seva tretzena temporada, que arriba marcada per un canvi rellevant: després de gairebé dotze anys comandant el programa, Jordi Évole l’ha abandonat, i el seu lloc l’ocuparà a partir d’avui Fernando González, Gonzo, fins ara reporter d’ El intermedio. Per obrir aquesta nova etapa, el programa abordarà un tema que encara és “un gran tabú” a Espanya: l’assetjament sexual a la feina. La cadena remarca que milers de dones en són víctimes, però que només el 8% s’atreveixen a denunciar-ho, ja sigui per por a perdre la feina o perquè no en tenen proves. El programa comptarà amb el testimoni de dones d’edats, classes socials i àmbits laborals molt diferents que han estat assetjades i aportarà també el punt de vista d’una psicòloga especialitzada en la matèria i del primer jutge espanyol que va concedir una indemnització a una víctima d’assetjament en el món laboral. Al llarg de la temporada, Salvados també posarà el focus en la situació dels menors estrangers no acompanyats, les eleccions generals del 10-N i les conseqüències de la sentència del Procés, entre altres temes.